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Витиньо и Чалов принесли ЦСКА победу над «Уфой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты московского ЦСКА в рамках 24-го тура РФПЛ нанесли гостевое поражение «Уфе».

Встреча между командами завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба. 

На второй минуте матча вратарь гостей Игорь Акинфеев сбил за пределами штрафной нападающего хозяев Кехинде Фатая. За этот фол главный арбитр встречи Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал голкиперу желтую карточку

На 53-й минуте команда Сергея Семака упустила шанс выйти вперед, не реализовав пенальти. Полузащитник хозяев Иван Пауревич стал антигероем эпизода. Отличаться хавбеку не позволил Акинфеев.

Автором первого мяча стал бразильский нападающий армейцев Витиньо, который отличился на 65-й минуте матча, а в самой концовке игры воспитанник ЦСКА Федор Чалов поставил окончательную точку в игре – 2:0. 

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Таким образом, подопечные Виктора Гончаренко сокращают отставание от лидирующего «Спартака» на 7 очков, у которого еще есть игра в запасе. На данный момент в активе армейцев 47 баллов, а на счету «Уфы» – 33 очка и седьмое место.

В следующем туре столичный клуб 26 апреля примет на домашней арене московский «Локомотив», а команда Сергея Семака днем ранее сыграет на выезде с «Ростовом».

Матч

Уфа - ЦСКА - 0:2 (0:0)

Голы

Витиньо 65 (0:1). Чалов 90 (0:2).

Состав

Уфа: Беленов, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Аликин, Стоцкий, Обляков, Пауревич, Засеев, Безденежных, Сысуев (Сухов, 62), Фатай

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Вернблум, Ионов, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Витиньо (Чалов, 87)

Незабитые пенальти

Пауревич (Уфа), 53

Предупреждения:

нет - Акинфеев, 2; Щенников, 52; Березуцкий В., 89

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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