Могушков занял второе место на ЧЕ по дзюдо в весовой категории до 73 кг

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Россияне завоевали 2 бронзы в первый день юниорского первенства Европы по дзюдо Российские дзюдоисты Магомед Соломгериев (категория 55 кг) и Зарина Бабиньян (52) завоевали две бронзовые медали в первый день юниорского первенства Европы в Бухаресте.

Муса Могушков: Это тяжело – бороться каждые пять минут Бронзовый призер чемпионата мира-2014 Муса Могушков заявил, что для более удачного выступления ему не хватило перерыва между схватками 1/8 и 1/4 финала.

Заблудина покидает чемпионат мира, Могушков идет дальше Ирина Заблудина, представляющая сборную России в весе до 57-ми килограмм, в первом раунде уступила полячке Арлете Подолак.

Самара примет клубный чемпионат Европы Он пройдет 20 декабря в Самаре, сообщает корреспондент «Советского спорта» в Самаре Сергей Волков.

Россиянин Пуляев выиграл бронзу ЧЕ в категории до 66 кг Россиянин Михаил Пуляев стал бронзовым призером в весовой категории до 66 кг на чемпионате Европыкоторый проходит во французском Монпелье.

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