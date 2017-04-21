Могушков занял второе место на ЧЕ по дзюдо в весовой категории до 73 кг
Российский дзюдоист Муса Могушков на проходящем в польской Варшаве чемпионате Европы занял второе место в весовой категории до 73 кг.
В финале Могушков уступил азербайджанцу Хидаяту Гейдарову.
Еще один российский спортсмен Денис Ярцев занял седьмое
место.
Дзюдо
Чемпионат Европы
Варшава (Польша)
Мужчины. До 73 кг
1. Хидаят Гейдаров (Азербайджан)
2. Муса Могушков (Россия)
3. Томми Масиас (Швеция) и Рустам Оруджов (Азербайджан)
…7. Денис Ярцев (Россия)
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