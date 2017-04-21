Игорь Чугайнов: Идет развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов рассказал, что форвард ЦСКА Алексей Ионов не показывает максимум своих возможностей.

– У Ионова потенциал намного выше. Думаю, он мог бы лучше играть. Футболист обладает ударами с двух ног. Ионов себя не раскрыл. Смотрю отрицательно на лимит легионеров. Идет развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат.

Были времена, когда мы и близко не могли подойти к бюджетам европейских клубов. Но «Спартак», «Локомотив» проявляли себя на европейской арене. Значит, далеко не в деньгах вопрос, – передает слова Чугайнова «Спорт FM».

Отметим, что нападающий армейцев в 20 встречах за команду забил три гола и сделал одну результативную передачу.