Игорь Чугайнов: Если «Зенит» не попадет в ЛЧ, то это станет последним ударом по Луческу

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов считает спорным решение о назначении Мирчу Луческу главным тренером «Зенита».

- На 99% вопрос по чемпиону решен. Это понимают и «Зенит» с ЦСКА. Но есть борьба за место в Лиге чемпионов. У «Зенита» расписание матчей будет полегче и ЦСКА нельзя терять очки. Думаю, если «Зенит» не попадет в ЛЧ, то это станет последним ударом по Луческу. Решение по назначению румынского специалиста является спорным, - передает слова Чугайнова «Спорт FM».

Напомним, что «Зенит» под руководством Луческу идет третьим в РФПЛ, оставая от лидирующего в таблице чемпионата России «Спартака» на 11 очков.