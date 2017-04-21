Леонарду Жардим: У «Ювентуса» лучшая защита в Европе

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой монегаскам предстоит сыграть два матча с «Ювентусом».

«Юветнус» – это команда, которую все хорошо знают. Они очень сильны, обладают большим опытом выступлений на этом уровне. У них собрана лучшая защита в Европе.

«Юве» также имеет преимущество, потому что они уже почти одержали победу в серии А», – приводит слова Жардима Football Italia.

Напомним, первый матч состоится 3 мая, а ответный – через неделю, 10 числа.