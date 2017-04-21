Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017
Нападающий турецкого «Галатасарая» и экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017.
Об этом сообщает официальный твиттер международной федерации хоккея.
Football star @Podolski10 new #IIHFWorlds ambassador!— IIHF (@IIHFHockey) 21 апреля 2017 г.
Fußballstar Podolski ist neuer Botschafter der Eishockey-WM! https://t.co/PTwuNvYZAp pic.twitter.com/ulo6L2aJ00
Напомним, с 2015 года форвард выступает за «Галатасарай», а после окончания сезона перейдет в японский клуб «Виссел Кобе».
Товарищеский матч с Англией (1:0) стал для 31-летнего форварда 130-м и последним в сборной Германии.
Чемпионат мира-2017 по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Париже (Франция) и Кельне (Германия).
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