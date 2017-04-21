Нападающий турецкого «Галатасарая» и экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017.

Об этом сообщает официальный твиттер международной федерации хоккея.

Напомним, с 2015 года форвард выступает за «Галатасарай», а после окончания сезона перейдет в японский клуб «Виссел Кобе».

Товарищеский матч с Англией (1:0) стал для 31-летнего форварда 130-м и последним в сборной Германии.

Чемпионат мира-2017 по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Париже (Франция) и Кельне (Германия).

