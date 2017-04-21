Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург5 : 2Коламбус
Хоккей  Красная Армия2 : 0Реактор
Баскетбол  Олимпиакос- : -Анадолу Эфес
Футбол  Уфа0 : 2ЦСКА
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Для испанцев жеребьевка в каком-то смысле прошла удачно

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам котором «Реал» сыграет с «Атлетико».

«Для испанцев жеребьевка в каком-то смысле прошла удачно: их представитель точно будет в финале. И для «Атлетико», и для «Реала» это будут тяжелые игры – в этом противостоянии нет фаворита. «Реал» постоянно испытывает трудности с «матрасниками», хотя и идет в лидерах чемпионата. Например, в недавнем матче эти команды сыграли вничью, в самой концовке счет сравнял Гризманн.

Думаю, что для Симеоне – это последняя возможность выиграть Лигу чемпионов с «Атлетико».

Кстати, на месте «Реала» вполне могла оказаться «Бавария», не испорти матч экстра-класса венгерская бригада арбитров. Их ошибки, безусловно, повлияли на результат. «Атлетико» же уверенно разобрался с «Лестером»: англичане, конечно, дали бой, но они были объективно слабее по всем параметрам и вылетели заслуженно», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Голосование: «Реал» – «Атлетико». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Хотел бы я увидеть в финале ЛЧ «Реал» и «Ювентус»? ДаФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «Ювентус» сыграет с «Монако».Леонарду Жардим: У «Ювентуса» лучшая защита в ЕвропеГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой монегаскам предстоит сыграть два матча с «Ювентусом».Рональд Де Бур: Лучшие игроки мира выступают в чемпионате ИспанииЭкс-полузащитник «Аякса», «Барселоны» и сборной Голландии Рональд де БурШарики были нагреты? Испанцы не верят в честность жеребьевки Лиги чемпионовШарики были нагреты? Испанцы не верят в честность жеребьевки Лиги чемпионовПо итогам жеребьевки зрители увидят предыдущий финал Лиги чемпионов в полуфинале: «Реал» сыграет с «Атлетико». Но случайно ли это?Массимилиано Аллегри: Это не в привычке «Ювентуса» недооценивать соперникаГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой туринский клуб проведет два матча против «Монако».ФОТО ДНЯ: На улице Барселоны появилось изображение целующихся Месси и РоналдуЗа два дня до центрального матча тура в испанской примере между «Реалом» и «Барселоной» на улицах Барселоны появилось изображение целующихся главных звезд обоих клубов.ТЕСТ ДНЯ: Знаешь ли ты игроков, которые забивали голы в Эль-Класико?ТЕСТ ДНЯ: Знаешь ли ты игроков, которые забивали голы в Эль-Класико?Проверь себя, помнишь ли ты, кто забивал голы в чемпионате Испании в Эль-Класико? Тест от «Советского спорта».Константин Генич: Играть в открытую с «Барселоной» бессмысленно – и в «Реале» это хорошо понимаютКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о центральной игре 33-го тура испанской примеры между «Реалом» и «Барселоной».Людовик Жюли: «Ювентус» – сильная и опытная команда, но мы будем готовыБывший полузащитник «Монако» Людовик Жюли прокомментировал результаты жеребьевки полуфинальных матчей Лиги чемпионов, в результате которой французскому клубу достался итальянский «Ювентус».Валер Жермен: У «Монако» есть шанс выйти в финал. Это фантастика!Нападающий «Монако» Валер Жермен прокомментировал результаты жеребьевки полуфинальных матчей Лиги чемпионов, в результате которой французскому клубу достался итальянский «Ювентус».Алессио Таккинарди: «Монако» – супержребий для «Ювентуса»Бывший полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди оценил итоги жеребьевки ½ финала Лиги чемпионов, по итогам которой действующим чемпионам Италии достался «Монако».Испанские СМИ подозревают, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были заранее спланированыИспанское издание AS считает, что итоги жеребьевки Лиги чемпионов были сфальсифицированы.Людовик Жюли: В двух матчах может произойти что угодно, у «Монако» есть шансБывший полузащитник «Монако» Людовик Жюли оценил итоги жеребьевки ½ финала Лиги чемпионов, по итогам которой «монегаскам» достался «Ювентус».Павел Недвед: «Ювентусу» будет очень тяжело, «Монако» прекрасно справляется со своей работойВице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой туринский клуб проведет два матча против «Монако».Дмитрий Булыкин: «Реал» будет в финале и выиграет эту Лигу чемпионовДмитрий Булыкин: «Реал» будет в финале и выиграет эту Лигу чемпионовБывший нападающий «Локомотива», «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился с «Советским спортом» своим прогнозом на полуфиналы ЛЧ.«Это смешно». Черданцев и КО – о жеребьевке Лиги чемпионов«Это смешно». Черданцев и КО – о жеребьевке Лиги чемпионов«Советский спорт» приводит самые яркие комментарии по итогам жеребьевки полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионовПолузащитник «Монако» Килиан Мбаппе назван игроком недели в Лиге чемпионов по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.ОПРОС ДНЯ: Кто выйдет в финал Лиги чемпионов и Лиги Европы?Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов.Эмилио Бутрагеньо: «Реалу» достался самый сложный соперник из всех возможныхДиректор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником действующего обладателя трофея стал прошлогодний финалист – «Атлетико».«Реал» встретится с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов, «Ювентус» – с «Монако»Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Футбол
Игорь Чугайнов: Идет развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат
Футбол
Полузащитник «Бешикташа» Талиска признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Футбол
ФОТО ДНЯ: На улице Барселоны появилось изображение целующихся Месси и Роналду
Хоккей
Дацюк опроверг слухи о желании завершить карьеру
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости