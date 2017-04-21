Александр Бубнов: Для испанцев жеребьевка в каком-то смысле прошла удачно
Футбольный эксперт
Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги
чемпионов, по итогам котором «Реал» сыграет с «Атлетико».
«Для испанцев жеребьевка в каком-то смысле прошла удачно: их
представитель точно будет в финале. И для «Атлетико», и для «Реала» это будут
тяжелые игры – в этом противостоянии нет фаворита. «Реал» постоянно испытывает
трудности с «матрасниками», хотя и идет в лидерах чемпионата. Например, в
недавнем матче эти команды сыграли вничью, в самой концовке счет сравнял
Гризманн.
Думаю, что для Симеоне – это последняя возможность выиграть
Лигу чемпионов с «Атлетико».
Кстати, на месте «Реала» вполне могла оказаться «Бавария», не испорти матч экстра-класса венгерская бригада арбитров. Их ошибки, безусловно, повлияли на результат. «Атлетико» же уверенно разобрался с «Лестером»: англичане, конечно, дали бой, но они были объективно слабее по всем параметрам и вылетели заслуженно», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.