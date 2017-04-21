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Генеральный директор Na'Vi: Дело не столько в Роме, сколько в возможности вернуть Акбара

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Генеральный директор Natus Vincere Евгений Золотарёв прокомментировал замену Романа «rmN-» Палея на Акбара «SoNNeikO» Бутаева, а также рассказал об отсутствии тренера у состава по Dota 2.

«Что касается конкретно этого трансфера - дело не столько в Роме, сколько в возможности вернуть Акбара. Мы 2 года с ним работали и даже прощаясь были уверены, что не навсегда. И да, это не очень последовательно исходя из моих же слов, когда коллектив собирался, но я уверен в этом решении. Что касается деталей - Акбар будет играть 4ку и помогать с ингейм координацией. У него нормальный английский и он абсолютно не ЧСВ. У него, возможно, чуть-чуть завышенные требования к себе и тиммэйтам, но это сложно назвать минусом. Со всем остальным можно работать и работать с удовольствием. 

Что касается тренера - мы действительно не можем пока найти достойную кандидатуру, но конечно же, понимаем необходимость. Если вы посмотрите на мировые топ команды, то настоящих тренеров практически и нет, есть ситуативные (не прошел на турик, поехал тренером), а так по сути Факинмэд и еще парочка. Артстайл думаю будет хорошим тренером, все качества у него для этой работы есть. Сразу с опережением отвечу на следующий вопрос: «Почему он не у нас?». Все просто, на момент расставания с Ваней - это было нереально, так как были трудности в отношениях между всеми ребятами. На тот момент тяжело было бы поменять свой статус в отношениях с парнями. Подобную ошибку по моему субъективному мнению организация сделала в свое время в КС составе со Стариксом, резко поставив его на тренерский мостик. Старикс так и не смог в полной мере из статуса «братан/друган/Серега» перейти в тренерский и на «вы». Вариант возвращения в любую команду в новой роли, как правило, работает после определенной паузы, но из любых правил есть исключения и конечно же, многое зависит от самого человека».

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