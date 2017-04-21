Виктор Гончаренко: После того, как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть
Главный тренер ЦСКА Виктор
Гончаренко после победы над своим бывшим клубом в Уфе (2:0) ответил на вопросы
журналистов.
– Мне хорошо известно, как «Уфа» умеет обороняться и использовать быстрые острые атаки, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Мы получили с такой атаки пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер и капитан, который выручил. Такие вещи часто меняют игру. После того, как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили победу.
ОБСУДИМ: Стоило ли удалять Акинфеева? (видео)
– Как изменилась
«Уфа» за время вашего отсутствия?
– Такие вещи я могу обсуждать внутри команды, но выносить на публику не стану. Изменения есть. Вариант, который был при мне, претерпел небольшие изменения. Более подробно вам может объяснить Сергей Богданович.
– Как относитесь к
тому, что стали первым в истории ЦСКА тренером, не проигрывавшим на протяжении
первых семи матчей?
– Абсолютно никак. Это для вас интересно, мне важнее следующая игра.
– Часто можно
услышать мнение, что «Уфа» играет на багаже Ганчаренко.
– Как только закрывается за тренером дверь, никакого багажа нет.
– «Зенит» уже
согласился, что «Спартак» чемпион. Что думаете вы?
– Надо быть мудрыми и думать о том, что есть следующий матч, который надо выиграть. В любом случае, каждый тур будет все больше прояснять ситуацию. Наша задача — следующий тур с «Локомотивом».
Матч
Голы
Витиньо 65 (0:1). Чалов 90 (0:2).
Состав
Уфа: Беленов, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Аликин, Стоцкий, Обляков, Пауревич, Засеев, Безденежных, Сысуев (Сухов, 62), Фатай
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Вернблум, Ионов, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Витиньо (Чалов, 87)
Незабитые пенальти
Пауревич (Уфа), 53
Предупреждения:
нет - Акинфеев, 2; Щенников, 52; Березуцкий В., 89
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция