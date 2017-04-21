Виктор Гончаренко: После того, как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над своим бывшим клубом в Уфе (2:0) ответил на вопросы журналистов.

– Мне хорошо известно, как «Уфа» умеет обороняться и использовать быстрые острые атаки, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Мы получили с такой атаки пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер и капитан, который выручил. Такие вещи часто меняют игру. После того, как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили победу.

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– Как изменилась «Уфа» за время вашего отсутствия?

– Такие вещи я могу обсуждать внутри команды, но выносить на публику не стану. Изменения есть. Вариант, который был при мне, претерпел небольшие изменения. Более подробно вам может объяснить Сергей Богданович.

– Как относитесь к тому, что стали первым в истории ЦСКА тренером, не проигрывавшим на протяжении первых семи матчей?

– Абсолютно никак. Это для вас интересно, мне важнее следующая игра.

– Часто можно услышать мнение, что «Уфа» играет на багаже Ганчаренко.

– Как только закрывается за тренером дверь, никакого багажа нет.

– «Зенит» уже согласился, что «Спартак» чемпион. Что думаете вы?

– Надо быть мудрыми и думать о том, что есть следующий матч, который надо выиграть. В любом случае, каждый тур будет все больше прояснять ситуацию. Наша задача — следующий тур с «Локомотивом».