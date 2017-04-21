Сергей Семак: Сегодня мы не забили, поэтому проиграли
Главный тренер «Уфы»
Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:2) в матче 24-го
тура РФПЛ.
«Игра могла сложиться по-разному. Для того чтобы выигрывать,
нужно забивать. Сегодня мы не забили, поэтому проиграли.
Пенальти — это своего рода лотерея. Конечно, многое зависит
от умения. К большому сожалению, пока не можем забить ни с игры, ни с пенальти.
Очень хорошие были моменты у нас до гола, и пропустить мяч после дальнего удара, конечно, обидно. Мы старались, моменты были, чтобы сравнять счет. В концовке сами себе привезли гол, ошиблись на своей половине поля. В принципе, этот гол ничего не решал», - приводит слова Семака официальный сайт «Уфы».
Матч
Голы
Витиньо 65 (0:1). Чалов 90 (0:2).
Состав
Уфа: Беленов, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Аликин, Стоцкий, Обляков, Пауревич, Засеев, Безденежных, Сысуев (Сухов, 62), Фатай
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Вернблум, Ионов, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Витиньо (Чалов, 87)
Незабитые пенальти
Пауревич (Уфа), 53
Предупреждения:
нет - Акинфеев, 2; Щенников, 52; Березуцкий В., 89
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция