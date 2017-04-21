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«Манчестер Сити» внес Жезуса в заявку на матч с лондонским «Арсеналом»

Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может вернуться на поле в полуфинальном матче Кубка Англии с лондонским «Арсеналом».

Как сообщает пресс-служба «горожан», 19-летний игрок сборной Бразилии включен в заявку команды на предстоящую игру с «пушкарями». 

Напомним, футболист травмировался 13 февраля в матче 25-го тура АПЛ с «Борнмутом» (2:0). Сообщалось, что форвард получил перелом плюсневой кости и перенес операцию.

В нынешнем сезоне бразилец сыграл в премьер-лиге 4 матча, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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