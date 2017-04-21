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Алексей Миранчук: Мы должны проявить упорство и добиться победы в матче с «Амкаром»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями перед матчем 24-го тура РФПЛ против «Амкара».

- Наконец нам удалось продвинуться в турнирной таблице. Было потеряно немало очков, но улучшения в весенней части налицо. И нам надо двигаться дальше. Хотим показать интересный футбол в субботу. И ждем болельщиков на стадионе.

«Амкар» не так много пропускает, отличается организованной обороной. Об этом наверняка пойдет речь на теоретическом занятии накануне матча. Считаю, что на выезде «Амкар» выглядит менее уверенно, чем в Перми. Мы должны проявить упорство и добиться победы.

- Бытует мнение, что для «Локомотива» Кубок России теперь важнее чемпионата...
- Я слышал такое, и не раз. Подобные высказывания вызывают у меня недоумение. Получается, люди могут себе представить ситуацию: наш футболист где-то пожалеет себя, не побежит, держа в уме финал Кубка. Но ни один из нас не простит себе такого отношения, и будет спрос с тренеров, одноклубников. Разделения не существует, мы идем от матча к матчу, - передает слова Миранчука пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив», набрав 34 очка в 23 встречах, занимает пятую строчку в чемпионате России. «Амкар», имея в активе 33 балла, находится на девятом месте в турнирной таблице РФПЛ. Матч между командами пройдет 22 апреля в Москве на поле стадиона «Локомотив». Встреча начнется в 16:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой игры.

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