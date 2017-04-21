Александр Бубнов: Хотел бы я увидеть в финале ЛЧ «Реал» и «Ювентус»? Да

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «Ювентус» сыграет с «Монако».

«Я не считаю «Ювентус» главным фаворитом турнира, но он выглядит предпочтительнее «Монако». Впрочем, статус теневого фаворита вполне устраивает «монегасков».

Сомневаюсь, что команда Жардима изменит своему атакующему стилю. Да, они способны вскрыть оборону «Юве», но не думаю, что им удастся выиграть крупно. «Ювентус» более сбалансированная команда: в зависимости от ситуации они могут, как остро в атаке, так и закрыться. Это стало решающим фактором в противостоянии с «Барселоной».

Каждый в той или иной степени представляет интерес, и мне бы не хотелось выделиться один из них. Хотел бы я увидеть в финале ЛЧ «Реал» и «Ювентус»? Да», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.