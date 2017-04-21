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Агент Кучиной: Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лиги

Источник:  Р-СпортКомментарии

Агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

«Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лиги, в программе которых есть женская высота, причем сделали это сразу. Пока мы получили ответы только от Юджина и Рима. Ждем, когда нам ответят организаторы остальных этапов.

В понедельник будет официально подтверждено участие в турнире в Польше, который пройдет в Ополе 4 июня. Сейчас мы уже обговариваем финансовые вопросы. Машу там всегда мечтали видеть», - сказала Назарова «Р-Спорту».

Напомним, IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

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