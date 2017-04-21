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Павел Бучневич: Теперь мы едем домой – побеждать в серии

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Монреалем» в пятом матче серии (3:2 ОТ).

- Хорошая боевая игра. Думаю, мы были лучше в овертайме, просто не забивали. Но потом отличился Мика. У него хорошо залетело. Теперь мы едем домой - побеждать в серии.

То, что уже в третьем периоде мы начали прибавлять, и в овертайме это отразилось на голах? Я бы сказал, что «Монреаль» очень хорошо начал. Но потом, возможно, подсел. А у нас молодая команда. Мы готовы играть хоть 100 минут. И моментов у нас было предостаточно.

Есть ли разница, играть на выезде или на домашней арене? Знаете, мне приятнее играть в Madison Square Garden. Потому что в Нью-Йорке наши болельщики, а вот в Монреале все болеют за «Канадиенс», и там очень шумная арена. Но у нас тоже отличный стадион, и здорово гонит нас вперед, - передает слова форварда «Рейнджерс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии 3-2 в пользу «Рейнджерс». Шестой матч противостояния пройдет в воскресенье в Нью-Йорке. Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

Матч

Монреаль - Рейнджерс - 2:3 О.Т. (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Лехконен (Гальченюк, Больё), 12:07 (1:0). Фаст (Зибанежад), 15:56 (1:1 - мен.). Галлахер (Марков, Лехконен), 16:20 (2:1 - бол.). Скджей (Нэш, Веси), 38:28 (2:2). Зибанежад (Крейдер), 74:22 (2:3).

Место и дата

21 апреля 02:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция


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