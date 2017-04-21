Ибрагимович выбыл на 8 месяцев из-за разрыва крестообразных связок

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович выбыл на восемь-девять месяцев из-за травмы, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (2:1 ДВ), сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио на своем официальном сайте.

На последних секундах основного времени Златан получил повреждение. На дополнительное время он выйти не смог, его заменил Антони Марсьяль.

По информации журналиста, шведскому форварду диагностировали разрыв передней и задней крестообразной связки правой ноги. На восстановление такой травмы потребуется не менее восьми месяцев.

В ближайшее время Ибрагимовичу сделают операцию на коленном суставе.

Таким образом, сезон для нападающего «Юнайтед» завершен. В нынешнем сезоне 35-летний футболист провел 46 матчей за «красных дьяволов», забил 28 мячей и отдал восемь результативных передач.