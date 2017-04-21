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Швейцария – Россия. Сорокин будет защищать ворота, Проворов и Любимов – в четвертом звене

Источник:  ФХРКомментарии

Тренерский штаб олимпийской сборной России назвал заявку команды на первый матч Еврочелленджа против сборной Швейцарии.

Ворота будет защищать Илья Сорокин, в запасе остался Андрей Кареев.

Первое звено: Михаил Науменков – Андрей Миронов (А); Иван Телегин – Сергей Андронов (А) – Антон Бурдасов;

Второе звено: Богдан Киселевич – Владислав Гавриков; Сергей Шумаков – Максим Шалунов – Степан Санников (К);

Третье звено: Захар Арзамасцев – Игорь Ожиганов; Максим Мамин – Андрей Светлаков – Валерий Ничушкин;

Четвертое звено: Иван Проворов – Илья Любушкин; Анатолий Голышев – Владимир Ткачев – Роман Любимов.

Вне заявки остались вратарь Эмиль Гарипов, защитник Максим Чудинов и нападающий Владислав Наместников. 

Напомним, матч Швейцария – Россия пройдет в Фрибуре и начнется в 21:15. 22 апреля команды проведут повторную игру в Биле. 

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