В Германии арестован выходец из России, подозреваемый во взрыве автобуса «Боруссии»

Суд вынес решение об аресте выходца из России, подозреваемого во взрыве автобуса дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Германии.

Немецкая полиция задержала предполагаемого организатора теракта – Сергея В., имеющего немецкое и российское гражданство.

В результате проведенного расследования стало известно, что подозреваемый на взятые в кредит деньги приобрел 15 тысяч акций «Боруссии». В случае колебаний курса данных акций из-за увечий или смерти игроков клуба подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большие деньги.

Напомним, что 11 апреля взрывное устройство сработало в тот момент, когда футболисты отъехали от отеля и направлялись на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против французского «Монако». В результате взрыва пострадал один футболист, защитник Марко Бартра. Матч был перенесен на следующий день. После взрыва ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность.