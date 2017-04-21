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В Германии арестован выходец из России, подозреваемый во взрыве автобуса «Боруссии»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Суд вынес решение об аресте выходца из России, подозреваемого во взрыве автобуса дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Германии.

Немецкая полиция задержала предполагаемого организатора теракта – Сергея В., имеющего немецкое и российское гражданство.

В результате проведенного расследования стало известно, что подозреваемый на взятые в кредит деньги приобрел 15 тысяч акций «Боруссии». В случае колебаний курса данных акций из-за увечий или смерти игроков клуба подозреваемый получил бы от продажи ценных бумаг большие деньги.

Напомним, что 11 апреля взрывное устройство сработало в тот момент, когда футболисты отъехали от отеля и направлялись на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против французского «Монако». В результате взрыва пострадал один футболист, защитник Марко Бартра. Матч был перенесен на следующий день. После взрыва ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность.

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