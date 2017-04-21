Береглазов сменил «Магнитку» на «Нью-Йорк Рейнджерс»
Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов принял решение перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
OFFICIAL: #Blueshirts have agreed to terms with free agent defenseman Alexei Bereglazov.— New York Rangers (@NYRangers) 21 апреля 2017 г.
Добавим, что Береглазов выступал за «Магнитку» с 2013 года. В минувшем сезоне 23-летний игрок обороны провел за команду 60 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 19 (1+18) очков.
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