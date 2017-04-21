Береглазов сменил «Магнитку» на «Нью-Йорк Рейнджерс»

читайте также

Владислав Третьяк: Разве Ковальчук в плохой форме? СКА стал чемпионом (видео) Президент ФХР и лучший хоккеист XX века дал интервью обозревателю «Советского спорта».

Павел Бучневич: Теперь мы едем домой – побеждать в серии Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал победу над «Монреалем» в пятом матче серии (3:2 ОТ).

Майк Фишер: Мы верили, что сможем победить «Чикаго» Капитан «Нэшвилла» Майк Фишер прокомментировал победу своей команды в первом раунде Кубка Стэнли против «Чикаго» (4-1).

Агент Дацюка: Слухи, что Павел завершит карьеру – абсолютная ложь Агент Дэн Милстейн, представляющий интересы нападающего СКА Павла Дацюка, опроверг информацию, что его клиент завершит карьеру из-за проблем с ногой.

Джонатан Тэйвс: «Чикаго» тяжело вот так проигрывать серию Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

Дацюк опроверг слухи о желании завершить карьеру Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал информацию о возможном завершении карьеры из-за травмы ноги.

«Шестеркин думал: «е-мое, что это было?» Уникальные истории главного по вратарям Почему Коскинен перестал сходить с ума, чему ошибки финна должны научить Шестеркина и чем ближайший чемпионат мира идеален для Василевского.

Хенрик Лундквист: Ждем следующего матча с «Монреалем» Вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2 ОТ).

Сергей Бобровский: Надо извлекать уроки… Сейчас обидно Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский прокомментировал вылет своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

Марк-Андре Флери: Я рад, что сумел внести свой вклад в победу на «Коламбусом» Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери прокомментировал победу в серии первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбусом» (4-1).

Геннадий Величкин: Сезон «Магнитки» можно оценить как на удовлетворительно с плюсом Вице-президент магнитогорского «Металлурга» по хоккейной деятельности Геннадий Величкин подвел итоги сезона.

Александр Медведев: Ковальчуку надо решить проблемы с коленом, после чего можно говорить о ЧМ-2017 Форвард СКА Илья Ковальчук может пропустить чемпионат мира из-за травмы колена, сообщил вице-президент клуба Александр Медведев.

Береглазов, Антипин и Мозякин вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ Вице-президент по хоккейной деятельности «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что защитники Алексей Береглазов и Виктор Антипин, а также нападающий Сергей Мозякин вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира.

Иван Скобрев: «Динамо» в состоянии ставить глобальные задачи на следующий год Тренер по физической подготовке «Динамо» Иван Скобрев высказался о выступлении команды в плей-офф и планах на новый сезон.

Ударил судью? Плати 10 млн $! Арбитр подал в суд на атаковавшего его игрока НХЛ Шокирующий случай произошел в НХЛ, где защитник «Калгари» провел жесткий силовой прием против лайнсмена. Теперь рефери судится с игроком.

Ненавистные чемпионы: почему болельщики не любят СКА? Читатели «Советского спорта» продолжают поднятую на днях тему: почему болельщики самых разных команд объединяются в своей нелюбви к клубу.

Валерий Каменский: Ради Олимпиады можно пожертвовать парой сезонов КХЛ Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о конкуренции в лиге и создании в СКА базового клуба сборной России.

Владислав Третьяк: Чтобы ребята оставались, нужны хорошие контракты и условия Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об отъезде российских игроков в НХЛ.

Владислав Третьяк: Взял бы на чемпионат мира поровну игроков из КХЛ и НХЛ Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о возможном соотношении игроков КХЛ и НХЛ на чемпионате мира в Германии.