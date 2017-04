Береглазов сменил «Магнитку» на «Нью-Йорк Рейнджерс»

Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Береглазов принял решение перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

OFFICIAL: #Blueshirts have agreed to terms with free agent defenseman Alexei Bereglazov.