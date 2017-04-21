РФС оштрафовал «Зенит» за несвоевременное предоставление контракта Зуйкова в ФНЛ

Комитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление РФС в отношении «Зенита» о нарушении сроков подачи контракта для дозаявки защитника Сергея Зуйкова за вторую команду, играющую в ФНЛ.

Как сообщает официальный сайт организации, петербургский клуб за несвоевременную подачу контракта в ФНЛ был оштрафован. Аналогичное наказание получили «Енисей» и «Нефтехимик», также не вовремя предоставившие договоры игроков и тренеров для регистрации в лиге.

Напомним, Сергей Зуйков стал игроком «Зенита» в январе, раньше защитник выступал за «Волгарь». Воспитанник «Локомотива» провел с основной командой два зимних сбора и принял участие в девяти контрольных матчах. 24 февраля 23-летнего футболиста внесли в заявку «Зенита-2». В составе второй команды сине-бело-голубых Зуйков провел четыре матча в первенстве ФНЛ.