Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 2ЦСКА
Футбол  Динамо Киев0 : 1Шахтер
Футбол  Кёльн0 : 0Хоффенхайм
Хоккей  Красная Армия6 : 2Реактор
Баскетбол  Олимпиакос30 : 27Анадолу Эфес
Баскетбол  Реал- : -Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

РФС оштрафовал «Зенит» за несвоевременное предоставление контракта Зуйкова в ФНЛ

Источник:  РФСКомментарии

Комитет РФС по статусу игроков удовлетворил заявление РФС в отношении «Зенита» о нарушении сроков подачи контракта для дозаявки защитника Сергея Зуйкова за вторую команду, играющую в ФНЛ.

Как сообщает официальный сайт организации, петербургский клуб за несвоевременную подачу контракта в ФНЛ был оштрафован. Аналогичное наказание получили «Енисей» и «Нефтехимик», также не вовремя предоставившие договоры игроков и тренеров для регистрации в лиге.

Напомним, Сергей Зуйков стал игроком «Зенита» в январе, раньше защитник выступал за «Волгарь». Воспитанник «Локомотива» провел с основной командой два зимних сбора и принял участие в девяти контрольных матчах. 24 февраля 23-летнего футболиста внесли в заявку «Зенита-2». В составе второй команды сине-бело-голубых Зуйков провел четыре матча в первенстве ФНЛ. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
УЕФА продолжит контролировать соблюдение «Краснодаром», «Локомотивом» и «Зенитом» финансового фейр-плеяСледственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) опубликовала на официальном сайте УЕФА отчет о соблюдении мировых соглашений 14 клубами.Игорь Чугайнов: Если «Зенит» не попадет в ЛЧ, то это станет последним ударом по ЛуческуБывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов рассказал, что считает спорным назначение Мирчу Луческу главным тренером «Зенита».Игорь Колыванов: По составу лидировать должны ЦСКА и «Зенит»Игорь Колыванов: По составу лидировать должны ЦСКА и «Зенит»Известный тренер в интервью «Советскому спорту» вспомнил работу в Уфе, поговорил о лидерстве «Спартака» и возвращении «Динамо» в РФПЛ.Михаил Боярский: Бросил бы все ради работы диктором на «Крестовском»Народный артист РСФСР Михаил Боярский, болеющий за «Зенит», будет работать диктором на первом матче команды, который состоится на стадионе «Крестовский». Об этом сообщает «Лента.ру».«Было преимущество над «Спартаком». Признание Луческу и ожидания от новоселья«Было преимущество над «Спартаком». Признание Луческу и ожидания от новосельяЛуческу вспоминает «Андерлехт» и непоставленные пенальти в ворота «Спартака», а Юсупов хорошо отзывается о газоне на новой арене.Максим Митрофанов: Поле стадиона «Санкт-Петербург» окончательно будет готово в мае. Чудес не бываетГенеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург».Мирча Луческу: Такие моменты, как непоставленные пенальти, заставляют игроков нервничать и допускать ошибкиГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ против «Урала».Мирча Луческу: Стадион «Санкт-Петербург» невероятный, просто великолепныйГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от тренировки на стадионе «Санкт-Петербург».«Зенит» – «Урал». Анюков тренировался отдельно от общей группыФутболисты «Зенита» готовятся к игре 24-го тура чемпионата России против «Урала».Артур Юсупов: О месте в таблице «Зенит» уже не думает, просто надо победить в оставшихся матчахПолузащитник «Зенита» Артур Юсупов поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ против «Урала», который станет первой официальной игрой на стадионе «Санкт-Петербург».Владимир Кулик: Хотелось бы, чтобы в таблице «Зенит» находился с таким же отрывом, как «Спартак»Бывший форвард «Зенита» Владимир Кулик поделился мнением о выступлении петербургского клуба в чемпионате России.Владимир Кулик оставил свои отпечатки на Аллее славы «Зенита»21 апреля на тренировочной базе «Зенита» в Удельном парке прошла церемония, в рамках которой отпечатки своих стоп для клубного музея оставил бывший нападающий сине-бело-голубых Владимир Кулик.Новым спонсором «Динамо» может стать «Норильский никель»Новым спонсором московского «Динамо» может стать «Норильский никель», сообщает ТАСС.100 000 зрителей на дерби. Как предыдущий раз открывали стадион на Крестовском100 000 зрителей на дерби. Как предыдущий раз открывали стадион на Крестовском22 апреля «Зенит» впервые сыграет на стадионе «Санкт-Петербург». «Советский спорт» вспоминает, как здесь открывали арену 57 лет назад.Автобус «Боруссии» взорвал гражданин России? Пока вы спали (видео)Автобус «Боруссии» взорвал гражданин России? Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Толстых, Газзаев, Лещенко и Смертин вошли в общественно-экспертный совет «Динамо»Московское «Динамо» объявило о создании общественно-экспертного совета клуба. Сегодня состоялось его первое заседание.Виталий Мутко: На матч «Зенита» с «Уралом» будут допущены 20 000 зрителей, на матч «Зенит» – «Терек» – 40 000Президент РФС Виталий Мутко сказал, что на первых матчах «Зенита» на стадионе «Санкт-Петербург» в чемпионате России стадион не будет заполнен, так как не на все места будут продаваться билеты.ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» примут участие в Кубке БурчалкинаС 12 по 14 мая в Петербурге состоится детско-юношеский турнир Кубок Льва Бурчалкина среди футболистов не старше 13 лет.«Урал»: Команда не будет тренироваться на стадионе «Санкт-Петербург»«Урал» проведет тренировку перед матчем с «Зенитом» на «Петровском», сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.Илья Ковальчук: «Зенит» после поражения от «Спартака» захочет реабилитироваться, тем более на суперстадионеНападающий СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».
Футбол
Сергей Семак: Сегодня мы не забили, поэтому проиграли
Футбол
Виктор Гончаренко: После того, как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть
Хоккей
Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017
Футбол
Игорь Чугайнов: Идет развращение молодых игроков, искусственный рост зарплат
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Сергей Зуйков
Сергей Зуйковвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
РФС
РФС