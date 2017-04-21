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«Красная Армия» разгромила «Реактор» в третьем матче финальной серии Кубка Харламова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Красной Армии» на своей площадке разгромили «Реактор» из Нижнекамска в третьем матче финальной серии Кубка Харламова со счетом 7:2.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Иван Силаев, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов, а также Семен Кошелев и Егор Филин, оформившие в этой встрече дубли. У гостей точные броски на счету Тимура Шарифьянова и Павла Порядина.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу московской команды. Следующая встреча пройдет также в Москве 22 апреля и начнется в 17:00 (мск.).

Матч

Красная Армия - Реактор - 6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

3-й период

Голы:

Филин (Кошелев, Козырев), 2:07 (1:0). Кузьменко (Макеев), 2:17 (2:0). Филин (Карнаухов, Бякин), 12:17 (3:0). Силаев 28:34 (4:0). Набиуллин (Порядин, Хайруллин), 39:15 (4:1). Кошелев (Квартальнов, Кузьменко), 40:31 (5:1). Порядин (Тимиров, Корчемкин), 47:00 (5:2). Кошелев (Макеев, Кузьменко), 51:24 (6:2 - бол.).

Место и дата

21 апреля 19:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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