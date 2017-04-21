«Красная Армия» разгромила «Реактор» в третьем матче финальной серии Кубка Харламова

Хоккеисты «Красной Армии» на своей площадке разгромили «Реактор» из Нижнекамска в третьем матче финальной серии Кубка Харламова со счетом 7:2.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Иван Силаев, Андрей Кузьменко, Павел Карнаухов, а также Семен Кошелев и Егор Филин, оформившие в этой встрече дубли. У гостей точные броски на счету Тимура Шарифьянова и Павла Порядина.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу московской команды. Следующая встреча пройдет также в Москве 22 апреля и начнется в 17:00 (мск.).