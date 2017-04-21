Екатерина Боброва: Надеюсь, наши спортсмены соберутся и выдадут свои лучшие прокаты

Капитан сборной России Екатерина Боброва прокомментировала результаты второго соревновательного дня на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио.

«Пока у нас не очень все хорошо. В парах мы заняли не то место, на которое рассчитывали. Но я уверена, что ребята завтра соберутся и выступят прекрасно. В танцах мы тоже не смогли подняться настолько высоко, как хотели. Но сезон для нас с Димой окончен, чему мы очень рады.

Что касается мальчиков, то Миша Коляда выступил на командном турнире здорово. Максим Ковтун, мы знаем, может кататься лучше. Завтра будем надеяться на девочек, и на то, что пара проявит себя - займет высокое место. Но в целом, тот факт, что мы, с не очень хорошими результатами, удерживаемся в топ-3, не может не радовать.

Я не любитель прогнозов. Считаю, что бесполезно сейчас что-либо высчитывать, как сложится картина завтра. Вчера мы сидели в другом порядке на этой пресс-конференции, и завтра все может поменяться. Возможно, что и в тройке окажется кто-то другой. Как капитан команды я надеюсь, что наши спортсмены в последний день соревнований соберутся и выдадут свои лучшие прокаты в сезоне, по крайней мере – хорошие и чистые. Будем надеться и молиться, что все сложится.

Самое главное в командных соревнованиях - это хорошая атмосфера и поддержка ребят. У сборной России есть лозунг «Together Forever Strong». Иными словами, только вместе, только, поддерживая друг друга, мы становимся сильнее. Это очень важно поддерживать друг друга, друг другу помогать», – приводит слова Бобровой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России

Напомним, после двух соревновательных дней сборная России в командном зачете опустилась на третье место. В активе нашей национальной команды 74 балла. С 81-м баллом лидирует команда Японии, следом сборная США (78 баллов).