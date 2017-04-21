Шамил Хуснутдинов: Уверен, что Ткачев останется в «Ак Барсе»

Директор казанского «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов в интервью «БИЗНЕС Online» рассказал, когда в команде появятся новые звезды уровня Даниса Зарипова и Алексея Морозова.

– Мы работаем над этим. Хотим, чтобы у нас были как минимум две ударные тройки, которые могут решать задачи. Хотим сохранить костяк команды и сделать два-три точечных усиления. Точно уходят Денис Хлыстов, Стефан Эллиотт, Станислав Галимов. Мы решили сделать ставку на татарстанскую вратарскую линию. По остальным не готов говорить, многие переговоры еще идут.

Ткачев? Уверен, что он останется. Владимир – парень с головой. Он сможет поехать в НХЛ, когда захочет, – рассказал Хуснутдинов.

Напомним, что Владимир Ткачев набрал 32 (15+17) очков в 58 встречах чемпионата КХЛ. В плей-офф на счету 23-летнего нападающего 11 (2+9) очков в 15 матчах.