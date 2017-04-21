Гоффен обыграл Джоковича в четвертьфинале турнира в Монте-Карло
В четвертьфинале турнира в Монте-Карло бельгийский теннисист
Давид Гоффен обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 3:6, 7:5.
Встреча длилась 2 часа 38 минут и за это время 26-летний
бельгиец три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейка
из 17, а в активе его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и два брейк-поинта.
В полуфинале Гоффен сыграет с победителем пары Рафаэль
Надаль (Испания) - Диего Шварцман (Аргентина).
Турнир АТР
«Мастерс»
Монте-Карло (Монако)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 4 273 775
1/4 финала
Матч
Гоффен Д. (Бельгия) - Джокович Н. (Сербия) - 6:2, 3:6, 7:5
Место и дата
21 апреля 17:30, , Онлайн-трансляция
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