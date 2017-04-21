Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 2ЦСКА
Футбол  Динамо Киев0 : 1Шахтер
Футбол  Кёльн1 : 0Хоффенхайм
Хоккей  Красная Армия7 : 2Реактор
Баскетбол  Олимпиакос71 : 73Анадолу Эфес
Баскетбол  Реал38 : 44Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гоффен обыграл Джоковича в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четвертьфинале турнира в Монте-Карло бельгийский теннисист Давид Гоффен обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 3:6, 7:5.

Встреча длилась 2 часа 38 минут и за это время 26-летний бельгиец три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейка из 17, а в активе его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и два брейк-поинта.

В полуфинале Гоффен сыграет с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) - Диего Шварцман (Аргентина).

Турнир АТР
«Мастерс»
Монте-Карло (Монако)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 4 273 775
1/4 финала

Матч

Гоффен Д. (Бельгия) - Джокович Н. (Сербия) - 6:2, 3:6, 7:5

Место и дата

21 апреля 17:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Надаль вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, победив ШварцманаИспанский теннисист Рафаль Надаль в четвертьфинале турнира в Монте-Карло обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 6:4.Джокович обыграл Каррено Бусту и вышел в 1/4 финала турнира в Монте-КарлоМатч 1/8 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло между испанцем Пабло Каррено Бустой и сербом Новаком Джоковичем завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:2, 4:6, 6:4 в пользу Джоковича.Надаль уверенно обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала турнира в Монте-КарлоМатч 1/8 финала турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло между испанцем Рафаэлем Надалем и немцем Александром Зверевым завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Надаля.Маррей вылетел с турнира в Монте-КарлоПервая ракетка мира британец Энди Маррей в трех сетах уступил испанцу Альберту Рамосу-Виньоласу в третьем круге турнира в Монте-Карло.Чилич обыграл Бердыха и вышел в четвертьфинал турнира в Монте-КарлоХорват Марин Чилич взял верх над чехом Томаша Бердыхом в третьем круге теннисного турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.Надаль обыграл Эдмунда и вышел в третий раунд турнира в Монте-КарлоМатч второго раунда турнира АТР серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) между испанцем Рафаэлем Надалем и британцем Кайлом Эдмундом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:0, 5:7, 6:3 в пользу Надаля.Хачанов уступил Карреньо-Бусте на турнире в Монте-КарлоРоссийский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.«Он не может быть так хорош». Теннисный матч прервали из-за неприличных звуков«Он не может быть так хорош». Теннисный матч прервали из-за неприличных звуковНаглядный пример, почему делать корты прямо у окон отеля не самое лучше решение.Кравчук вышел в четвертьфинал челленджера в ТайбэеРоссийский теннисист Константин Кравчук в матче третьего раунда турнира серии «челленджер» в Тайбэе обыграл хорвата Франко Шкугор.Хачанов обыграл Маю в первом круге турнира в Монте-КарлоРоссиянин Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. В первом раунде теннисист обыграл француза Николя Маю со счетом 6:2, 6:4.Кузнецов не сумел выйти во 2-й круг турнира в Монте-Карло, уступив Бердыху из ЧехииРоссийский теннисист Андрей Кузнецов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.Зверев обыграл Сеппи на старте турнира в Монте-КарлоГерманский теннисист Александр Зверев взял верх над итальянцем Андреасом Сеппи в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.Кузнецов опустился на 78-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Когда гаснет свет... Шарапова против Уильямс и еще 6 необычных теннисных матчейКогда гаснет свет... Шарапова против Уильямс и еще 6 необычных теннисных матчей«Советский спорт» собрал самые удивительные выставочные матчи мирового тенниса.Джокович принял вызов ДжекманаВторая ракетка мира Новак Джокович принял вызов австралийского актера Хью Джекмана сыграть с ним в теннис, сообщает Lenta.ru.Робредо обыграл Димитрова на турнире в МарракешеИспанский теннисист Томми Робредо взял верх над болгарином Григором Димитровым во втором круге турнира в Марракеше.Робредо сыграет с Димитровым во втором круге турнира в МарракешеИспанский теннисист Томми Робредо обыграл украинца Сергея Стаховского в первом круге турнире в Марракеше.Дутра Силва поднялся на 16 позиций в Чемпионской гонке ATP после победы в ПанамеБразильский теннисист Рожерио Дутра Силва поднялся с 62-го на 46-е место в Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на официальном сайте спортивной организации.Хачанов поднялся на 52-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Габашвили не прошел квалификацию турнира в ХьюстонеРоссийский теннисист Теймураз Габашвили уступил американцу Теннису Сандгрену во втором круге квалификации турнира в Хьюстоне.
Футбол
В Германии арестован выходец из России, подозреваемый во взрыве автобуса «Боруссии»
Футбол
Ибрагимович выбыл на 8 месяцев из-за разрыва крестообразных связок
Футбол
Алексей Миранчук: Мы должны проявить упорство и добиться победы в матче с «Амкаром»
Футбол
Сергей Семак: Сегодня мы не забили, поэтому проиграли
все новости
Новак Джокович
Новак Джоковичвсе новости
Давид Гоффен
Давид Гоффенвсе новости
Monte-Carlo Rolex Masters
Monte-Carlo Rolex Mastersтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ATP Tour
ATP Tour