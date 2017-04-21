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«Университет-Нева» проиграла «Каустику» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Первый матч 1/4 финала чемпионата России по гандболу среди мужских команд между «Каустиком» и «Университетом-Невой» завершился победой хозяев со счетом 25:23 (12:12).

Встреча проходила в Волгограде. В составе победителей три гандболиста забили по пять голов: это Алексей Косогов, Сергей Косенков и Эрик Фуамба Ндумби. У петербургского клуба самым результативным игроком стал Дмитрий Киселев, отметившийся восемью забитыми мячами.

Счет в серии стал 1-0 в пользу волгоградцев. Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге 25 апреля. Если потребуется третья игра - она пройдет также на площадке «Университета-Невы» 26 апреля.

Напомним, на предварительном этапе Суперлиги «Университет-Нева» на шесть очков отстала от действующих чемпионов страны «Чеховских Медведей» и заняла второе место. «Каустик» набрал 20 очков и финишировал на седьмой позиции.

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