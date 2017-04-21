Результаты взвешивания M-1 Challenge 76. Невзоров и Евлоев показали одинаковый вес

В день взвешивания состав участников турнира претерпел вынужденные изменения.

Сгонка веса Хамзатом Далгиевым была остановлена врачами с превышением заявленного более чем на 5кг, в связи с этим было принято решение о снятии Хамзата с этого боя.

В срочном порядке на замену ему согласился выйти Эмиль Абасов, на счету которого победа над Никитой Чистяковым и упорный трехраундовый бой с Павлом Витруком в рамках первого кубка Александра Невского по смешанным единоборствам, а также звание МС по рукопашному бою. Бой Абасова с Хелитоном Давелой был перенесен в андеркард, а на его место в мейн поднялась пара Анатолий Лягу - Абубакар Местоев.

Что касается Хамзата Далгиева - сейчас его здоровью ничего не угрожает и вполне возможно, что он проведет бой на M-1 Challenge 77 в Сочи.

Файткард турнира

Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 61,3 кг - Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 61,3 кг

Диего Давелла (Бразилия), 66,6 кг - Тимур Нагибин (Новый Поток и клуб Боец), 66,8 кг

Фабрисио Саррафф (Бразилия), 60,8 кг - Сергей Морозов (Казахстан), 61,2 кг

Рене Хоппе (Германия), 92,1 кг - Илья Бочков (Сечь PRO), 92,3 кг

Анатолий Лягу (Украина), 71,7 кг - Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 72 кг

Хавьер Фуэнтес (Испания), 76,9 кг - Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия), 76,7 кг

Хелитон Давелла (Бразилия), 66,8 кг - Эмиль Абасов (Team SABR), 63 кг

Эльнур Велиев (Украина), 65,7 кг - Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 65,8 кг/

Евгений Гончаров (Легион), 114,8 кг - Даниил Арепьев (Олимп), 123 кг

Алексей Валивахин (Украина), 76,8 кг - Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия), 77,1 кг