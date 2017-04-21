ГОЛ ДНЯ: Шедевр в матче финальной серии Кубка Харламова (видео)
Третий матч финальной серии Кубка Харламова между «Красной Армией» и «Реактором» завершился с разгромным счетом 7:2 в пользу москвичей.
Украшением хоккейного вечера, который прошел на арене ЦСКА имени Всеволода Боброва, стала первая шайба 21-летнего нападающего москвичей Семена Кошелева, заброшенная в большинстве.
Кузьменко - Кошелев - ГОЛ! @hccska #КубокХарламова pic.twitter.com/P1HNk3rb3w— МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 21 апреля 2017 г.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически