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ГОЛ ДНЯ: Шедевр в матче финальной серии Кубка Харламова (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Третий матч финальной серии Кубка Харламова между «Красной Армией» и «Реактором» завершился с разгромным счетом 7:2 в пользу москвичей.

Украшением хоккейного вечера, который прошел на арене ЦСКА имени Всеволода Боброва, стала первая шайба 21-летнего нападающего москвичей Семена Кошелева, заброшенная в большинстве.

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