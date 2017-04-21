«Шахтер» с минимальным счетом обыграл на выезде киевское «Динамо»
В матче 26-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» на
домашнем поле уступило донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1.
Единственный мяч в составе победителей забил Факундо
Феррейра.
«Шахтер» с 69-ю очками занимает первое место в турнирной
таблице, а «Динамо» расположилось строчкой ниже, имея в активе 55 баллов.
В следующем туре «горняки» 30 апреля примут «Александрию», а
киевляне в этот же день сыграют с «Черноморцем».
Чемпионат Украины
26-й тур
Матч
Голы
Феррейра 13 (0:1).
Состав
Динамо К: Коваль, Антуньеш, Пантич, Кадар (Очигава, 83), Вида, Шепелев, Гармаш (Цыганков, 68), Сидорчук (Рыбалка, 68), Морозюк, Ярмоленко, Беседин
Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 81), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 89), Феррейра (Кривцов, 90)
Предупреждения:
Морозюк, 50; Сидорчук, 54; Гармаш, 56 - Марлос, 74; Феррейра, 90
Место и дата
21 апреля 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция