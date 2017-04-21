Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа0 : 2ЦСКА
Футбол  Динамо Киев0 : 1Шахтер
Футбол  Кёльн1 : 0Хоффенхайм
Хоккей  Красная Армия7 : 2Реактор
Баскетбол  Олимпиакос71 : 73Анадолу Эфес
Баскетбол  Реал38 : 44Дарушафака
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шахтер» с минимальным счетом обыграл на выезде киевское «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 26-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» на домашнем поле уступило донецкому «Шахтеру» со счетом 0:1.

Единственный мяч в составе победителей забил Факундо Феррейра.

«Шахтер» с 69-ю очками занимает первое место в турнирной таблице, а «Динамо» расположилось строчкой ниже, имея в активе 55 баллов.

В следующем туре «горняки» 30 апреля примут «Александрию», а киевляне в этот же день сыграют с «Черноморцем».

Чемпионат Украины
26-й тур

Матч

Динамо К - Шахтер - 0:1 (0:1)

Голы

Феррейра 13 (0:1).

Состав

Динамо К: Коваль, Антуньеш, Пантич, Кадар (Очигава, 83), Вида, Шепелев, Гармаш (Цыганков, 68), Сидорчук (Рыбалка, 68), Морозюк, Ярмоленко, Беседин

Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 81), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 89), Феррейра (Кривцов, 90)

Предупреждения:

Морозюк, 50; Сидорчук, 54; Гармаш, 56 - Марлос, 74; Феррейра, 90

Место и дата

21 апреля 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Украине – «неуд» от России!Украине – «неуд» от России!Донецкий «Шахтер» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины – 1:0. «Советский спорт» рассказывает, как это было.Приватный танец для «Динамо». Как идет на дно киевский клубПриватный танец для «Динамо». Как идет на дно киевский клуб«Советский спорт» разбирается, почему киевское «Динамо» перестало быть конкурентоспособным, отпускает лидеров и устраивает сокращения.УПЛ. 25-й тур. «Волынь» обыграла «Звезду», «Черноморец» - «Александрию» и другие матчиРезультаты матчей 25-го тура чемпионата Украины.Дмитрий Семочко: Бышовец – очень сложный человекБывший полузащитник «Шинника», «Уралана», «Луч-Энергии» и «Химок» Дмитрий Семочко рассказал, почему он не смог заиграть в «Шахтере». Он отметил сложный характер Анатолия Бышовца, который ранее тренировал «горняков».Троллинг 98 уровня. Донецк против Киева, или как «Шахтер» шутит над «Динамо»Троллинг 98 уровня. Донецк против Киева, или как «Шахтер» шутит над «Динамо»Пресс-служба донецкого клуба пошутила над переносом матча и свадьбой племянницы президента киевского «Динамо».Неистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моментыНеистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моментыВ воскресенье «Зенит» ждет главный матч этой весны – против «Спартака». Поражение и даже ничья будут для питерцев смерти подобны.Два титула и издевательство. Как Луческу играл решающие матчи в похожей ситуацииДва титула и издевательство. Как Луческу играл решающие матчи в похожей ситуацииПеред главной игрой петербургской карьеры Мирчи Луческу рассказываем, как он проводил с «Шахтером» важнейшие матчи с киевским «Динамо».Давид Хочолава стал игроком «Шахтера»Защитник «Черноморца» Давид Хочолава продолжит карьеру в «Шахтере». Футболист подписал контракт с донецким клубом сроком на пять лет.УПЛ. 24-й тур. «Шахтер» уступил «Черноморцу», «Динамо» разгромило «Олимпик» и другие матчиРезультаты матчей 24-го тура чемпионата Украины.Матч «Динамо» – «Шахтер» перенесен из-за свадьбы дочери Григория СуркисаМатч чемпионата Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» был перенесен на пятницу, 21 апреля, из-за свадьбы дочери экс-президента клуба, вице-президента ФИФА Григория Суркиса. Об этом сообщают украинские СМИ.С «Днепра» снимут еще шесть очковВ ближайшее время с «Днепра» будут сняты еще шесть очков в чемпионате Украины. Напомним, 5 апреля с команды сняли три очка.«Хочу заиграть в «Шахтере». Форвард, который рвется в топ-клуб через «Анжи»«Хочу заиграть в «Шахтере». Форвард, который рвется в топ-клуб через «Анжи»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский – о методах Александра Григоряна, коротком возвращении в Донецк и предстоящем выезде в Петербург.«Динамо» и «Шахтер» могут встретиться в финале Кубка УкраиныСостоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины.Агент Дмитрий Селюк: Приглашение Луческу – ошибкаАгент Дмитрий Селюк: Приглашение Луческу – ошибкаИзвестный футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью «ССФ» обрушился с критикой на сборную России, РФПЛ и некоторые ее клубы.«Черноморец» не сможет играть домашние матчи в Одессе из-за качества газона (фото)Одесский «Черноморец» не будет проводить ближайшие матчи чемпионата Украины на родном стадионе. Причина – неудовлетворительное качество газона на арене.С «Днепра» сняли три очка в чемпионате Украины, клуб опустился на последнее место«Днепр» лишился трех очков в чемпионате Украины. Соответствующие изменения были внесены в турнирную таблицу на официальном сайте украинской премьер-лиги.Вместо матча с «Шахтером» в 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» объявит о прекращении существованияСегодня должен был состояться матч 1/4 финала Кубка Украины «Полтава» - «Шахтер». Вместо этого полтавский клуб объявит о прекращении существования.Донецк с Луганском жгут. Обзор чемпионата Украины по футболуДонецк с Луганском жгут. Обзор чемпионата Украины по футболуВ начале апреля стартовал второй этап чемпионата Украины по футболу.УПЛ. 23-й тур. «Александрия» проиграла «Динамо», «Шахтер» победил «Зарю» и другие матчиРезультаты матчей 23-го тура чемпионата Украины.«Вест Хэм», «Сандерленд», «Эвертон» и «Сток Сити» интересуются ВидойРяд клубов английской премьер-лиги проявляют интерес к защитнику киевского «Динамо» Домагою Виде. Об этом сообщают британские СМИ.
Футбол
В Германии арестован выходец из России, подозреваемый во взрыве автобуса «Боруссии»
Футбол
Ибрагимович выбыл на 8 месяцев из-за разрыва крестообразных связок
Футбол
Алексей Миранчук: Мы должны проявить упорство и добиться победы в матче с «Амкаром»
Футбол
Сергей Семак: Сегодня мы не забили, поэтому проиграли
все новости
Динамо К
Динамо Ккалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости