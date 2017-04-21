Дмитрий Комбаров: Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного
Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров перед матчем с «Ростовом» выложил запись у себя в соцсети.
– Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного! – написал футболист в своем инстаграме.
В субботу «Спартак» сыграет в Ростове-на-Дону с местной командой в рамках 24-го тура РФПЛ.
После 23 матчей красно-белые занимают первое место в чемпионате, опережая ЦСКА на 7 очков.
Матч
Место и дата
22 апреля 16:30, Олимп-2, Текстовая трансляция
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