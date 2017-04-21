Дмитрий Комбаров: Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного

Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров перед матчем с «Ростовом» выложил запись у себя в соцсети.

– Ни шагу назад! До заветной цели остается совсем немного! – написал футболист в своем инстаграме.

В субботу «Спартак» сыграет в Ростове-на-Дону с местной командой в рамках 24-го тура РФПЛ.

После 23 матчей красно-белые занимают первое место в чемпионате, опережая ЦСКА на 7 очков.