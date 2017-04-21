Азамат Засеев:Очень хотели сегодня победить, не вничью сыграть, а именно победить
Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал
поражение от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура чемпионата России.
– Очень эмоциональная игра, на самом деле очень хотели
сегодня победить, – приводит слова Засеева Rusfootball.info. - Не вничью сыграть, а именно
победить, играли на победу, но аропустили мяч, побежали отыгрываться,
пропустили еще. Хотели порадовать болельщиков. Спасибо, что пришли и поддержали
нас. Мы всю игру чувствовали эту поддержку, но чего-то, то есть гола, не
хватило. Вот так вот получилось.
– Во втором матче не
забиваете с пенальти, что случилось?
– Натренировать пенальти невозможно, это чистая психология. У нас и без пенальти были моменты, которые нужно было реализовывать. Когда проигрываешь, эмоциональный фон не очень хороший, будем исправлять. У нас есть улучшения, я уверен, что мы на правильном пути, значит, победы придут.
– В ЦСКА чувствуется
рука Гончаренко?
– Чувствуется, чувствуется дисциплина и мужской футбол, тут даже обсуждать нечего.
Витиньо 65 (0:1). Чалов 90 (0:2). Уфа: Беленов, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Аликин, Стоцкий, Обляков, Пауревич, Засеев, Безденежных, Сысуев (Сухов, 62), Фатай ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Вернблум, Ионов, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Витиньо (Чалов, 87) Пауревич (Уфа), 53 нет - Акинфеев, 2; Щенников, 52; Березуцкий В., 89 Владислав Безбородов (Россия) 21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Незабитые пенальти
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Витиньо 65 (0:1). Чалов 90 (0:2).
Уфа: Беленов, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Аликин, Стоцкий, Обляков, Пауревич, Засеев, Безденежных, Сысуев (Сухов, 62), Фатай
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Вернблум, Ионов, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Витиньо (Чалов, 87)
Пауревич (Уфа), 53
нет - Акинфеев, 2; Щенников, 52; Березуцкий В., 89
Владислав Безбородов (Россия)
21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция