Азамат Засеев:Очень хотели сегодня победить, не вничью сыграть, а именно победить

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

– Очень эмоциональная игра, на самом деле очень хотели сегодня победить, – приводит слова Засеева Rusfootball.info. - Не вничью сыграть, а именно победить, играли на победу, но аропустили мяч, побежали отыгрываться, пропустили еще. Хотели порадовать болельщиков. Спасибо, что пришли и поддержали нас. Мы всю игру чувствовали эту поддержку, но чего-то, то есть гола, не хватило. Вот так вот получилось.

– Во втором матче не забиваете с пенальти, что случилось?

– Натренировать пенальти невозможно, это чистая психология. У нас и без пенальти были моменты, которые нужно было реализовывать. Когда проигрываешь, эмоциональный фон не очень хороший, будем исправлять. У нас есть улучшения, я уверен, что мы на правильном пути, значит, победы придут.

– В ЦСКА чувствуется рука Гончаренко?

– Чувствуется, чувствуется дисциплина и мужской футбол, тут даже обсуждать нечего.