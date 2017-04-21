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Виктор Васин: За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал победу над «Уфой» в матче 24-го тура чемпионата России.

- Непростая победа, здесь нелегко играть. Ключевой момент – спасение Акинфеева после пенальти.

- Не были шокированы его назначением, ведь «Уфа» могла повести?
- Мы не перестраивались, но игра поменялась. Игра бы вряд ли поменялась, но равный счет лучше, чем 0:1. Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре, она у нас все время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.

- Как изменилась «Уфа» на ваш взгляд за полгода?
- Многое из того, что было осталось. По-прежнему организованно команда играет в обороне, понимали, что непросто будет атаковать.

- Шансы догнать «Спартак» есть?
- Мы стараемся смотреть, прежде всего, на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру. 

Матч

Уфа - ЦСКА - 0:2 (0:0)

Голы

Витиньо 65 (0:1). Чалов 90 (0:2).

Состав

Уфа: Беленов, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Аликин, Стоцкий, Обляков, Пауревич, Засеев, Безденежных, Сысуев (Сухов, 62), Фатай

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Вернблум, Ионов, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Витиньо (Чалов, 87)

Незабитые пенальти

Пауревич (Уфа), 53

Предупреждения:

нет - Акинфеев, 2; Щенников, 52; Березуцкий В., 89

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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