Виктор Васин: За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню
Защитник ЦСКА Виктор
Васин прокомментировал победу над «Уфой» в матче 24-го тура чемпионата России.
- Непростая победа, здесь нелегко играть. Ключевой момент –
спасение Акинфеева после пенальти.
- Не были шокированы
его назначением, ведь «Уфа» могла повести?
- Мы не перестраивались, но игра поменялась. Игра бы вряд ли поменялась, но равный счет лучше, чем 0:1. Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре, она у нас все время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.
- Как изменилась «Уфа»
на ваш взгляд за полгода?
- Многое из того, что было осталось. По-прежнему организованно команда играет в обороне, понимали, что непросто будет атаковать.
- Шансы догнать
«Спартак» есть?
- Мы стараемся смотреть, прежде всего, на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру.
Матч
Голы
Витиньо 65 (0:1). Чалов 90 (0:2).
Состав
Уфа: Беленов, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Аликин, Стоцкий, Обляков, Пауревич, Засеев, Безденежных, Сысуев (Сухов, 62), Фатай
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий А., Березуцкий В., Васин, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Вернблум, Ионов, Дзагоев (Головин, 63), Натхо, Витиньо (Чалов, 87)
Незабитые пенальти
Пауревич (Уфа), 53
Предупреждения:
нет - Акинфеев, 2; Щенников, 52; Березуцкий В., 89
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
21 апреля 17:00, Нефтяник, Текстовая трансляция