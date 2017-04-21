Виктор Васин: За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал победу над «Уфой» в матче 24-го тура чемпионата России.

- Непростая победа, здесь нелегко играть. Ключевой момент – спасение Акинфеева после пенальти.

- Не были шокированы его назначением, ведь «Уфа» могла повести?

- Мы не перестраивались, но игра поменялась. Игра бы вряд ли поменялась, но равный счет лучше, чем 0:1. Такая мысль пробежала, но была уверенность во вратаре, она у нас все время есть, где-то чувствовали, что Игорь может отбить.

- Как изменилась «Уфа» на ваш взгляд за полгода?

- Многое из того, что было осталось. По-прежнему организованно команда играет в обороне, понимали, что непросто будет атаковать.

- Шансы догнать «Спартак» есть?

- Мы стараемся смотреть, прежде всего, на свои матчи, а на календарь будем потом смотреть. За «Спартаком», конечно, продолжаем погоню, сейчас просто надо выигрывать каждую игру.