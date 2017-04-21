North примет участие в ESL One Cologne 2017

читайте также

Генеральный директор Na'Vi: Дело не столько в Роме, сколько в возможности вернуть Акбара Генеральный директор Natus Vincere Евгений Золотарёв прокомментировал замену Романа «rmN-» Палея на Акбара «SoNNeikO» Бутаева, а также рассказал об отсутствии тренера у состава по Dota 2.

ФК «Дженоа» подписал состав по League of Legends и игрока по FIFA Итальянский футбольный клуб «Дженоа» подписал соглашение с киберспортивной организацией TeS Gaming.

Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски: В нашей карьере год всегда начинался неудачно Игрок команды Virtus.pro Ярослав «pashaBiceps» Яжомбковски в интервью сайту организации рассказал о последних результатах коллектива, о своих впечатлениях от нового Inferno и Nuke и футбольном матче против SK Gaming.

Team Empire дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017 Команда Team Empire по League of Legends дисквалифицирована с Кубка России по киберспорту 2017.

ВКонтакте покажет The Kiev Major и специальные выпуски #VKLive о турнире Социальная сеть ВКонтакте проведёт русскоязычную трансляцию The Kiev Major — международного чемпионата по Dota 2, который впервые проходит на территории СНГ.

Мила Алиева: Я хочу быть Вилатом в юбке Комментатор студии RuHub Мила Алиева в интервью порталу «Киберспорт@Mail.ru» расскзала о начале работы в RuHub и о своем отношении к Виталию «V1lat» Волочаю.

В Dota 2 обязали привязывать телефонный номер к аккаунту Valve выпустила очередное обновление для Dota 2, в котором обязала игроков привязывать к аккаунту телефонный номер.

Троелс «syndereN» Нильсен покинул Ninjas in Pyjamas Датчанин Троелс «syndereN» Нильсен покинул состав Ninjas in Pyjamas по Dota 2.

G2 Esports получила приглашение на ESL One Cologne 2017 Французская команда G2 Esports получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.

Александр «s1mple» Костылев и Денис «seized» Костин сыграют на HTC 2v2 CS:GO Invitational Игроки Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев и Денис «seized» Костин приглашены на парный турнир HTC 2v2 CS:GO Invitational.

Стриминговая платформа Azubu прекратила свое существование Стриминговый сервис Azubu прекратил свое существование. Об этом стало известно из информации на сайте платформы.

Виталий «V1lat» Волочай: Я бы состав Natus Vincere не менял Комментатор студии RuHub Виталий «V1lat» Волочай прокомментировал переход Акбара «SoNNeikO» Бутаева в Natus Vincere.

«Не хочется позорить имя клуба». Все что нужно знать о создании КСК «Спартак» На домашнем стадионе «Спартака» состоялась презентация, посвященная созданию киберспортивного клуба с одноименным названием.

Акбар «SoNNeikO» Бутаев вернулся в Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев перешел в состав Natus Vincere по Dota 2.

Акбар «SoNNeikO» Бутаев покинул Vega Squadron Акбар «SoNNeikO» Бутаев покинул состав Vega Squadron по Dota 2.

Virtus.pro узнала соперников по групповому этапу на 2017 Mid-Season Invitational Riot Games анонсировала группы турнира 2017 Mid-Season Invitational.

Team VG.J примет участие в The Summit 7 Китайская команда Team VG.J получила приглашение на турнир The Summit 7 по Dota 2.

Антон Черепенников: Посмотрел на состав «Спартака» в CS:GO, почувствовал себя «Баварией» Совладелец холдинга ESforce Антон Черепенников прокомментировал подписание КСК «Спартак» состава по CS:GO.

Ярослав «NS» Кузнецов записал обращение к сообществу Dota 2 Аналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов опубликовал обращение к сообществу Dota 2.