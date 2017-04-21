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North примет участие в ESL One Cologne 2017

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Датская команда North получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.

В чемпионате сыграют 16 команд, 12 из которых получат инвайты, а 4 остальных пройдут через отборочный этап.

Ранее приглашения получили Virtus.pro, SK Gaming, FaZe Clan, fnatic, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas и G2 Esports.

ESL One Cologne 2017 пройдет с 7 по 9 июля в Кёльне, Германия. Призовой фонд турнира составит 250 000 долларов.

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