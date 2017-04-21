Надаль вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, победив Шварцмана
Испанский теннисист Рафаль Надаль в четвертьфинале турнира в
Монте-Карло обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 6:4.
Встреча длилась 1 час
39 минут и за это время 30-летний испанец два раза подал навылет, допустил одну
двойную ошибку и реализовал шесть из восьми брейк-пойнтов, в активе его
соперника один эйс и четыре брейка.
В полуфинале турнира Надаль сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.
Турнир АТР
«Мастерс»
Монте-Карло (Монако)
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 4 273 775
1/4 финала
Матч
Шварцман Д. (Аргентина) - Надаль Р. (Испания) - 4:6, 4:6
Место и дата
21 апреля 20:25, , Онлайн-трансляция
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