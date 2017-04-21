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Александр Бубнов: «Лион» фаворит в матче с «Аяксом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы, по итогам которой «Лион» сыграет с «Аяксом».

«Лион» фаворит в матче с «Аяксом». Это более опытная и именитая команда, хотя «Аякс» и спас в меньшинстве игру с «Шальке».

Для немцев вообще четвертьфиналы прошли трагично: «Баварию» засудили, на «Боруссии» повлиял теракт, а «Шальке» умудрился проиграть, выигрывая в дополнительное время и играя в большинстве», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru

Голосование: «Аякс» – «Лион». Кто пройдет в финал Лиги Европы?

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