Александр Бубнов: «Лион» фаворит в матче с «Аяксом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы, по итогам которой «Лион» сыграет с «Аяксом».

«Лион» фаворит в матче с «Аяксом». Это более опытная и именитая команда, хотя «Аякс» и спас в меньшинстве игру с «Шальке».

Для немцев вообще четвертьфиналы прошли трагично: «Баварию» засудили, на «Боруссии» повлиял теракт, а «Шальке» умудрился проиграть, выигрывая в дополнительное время и играя в большинстве», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru