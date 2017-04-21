Веснина в первом матче плей-офф Кубка Федерации встретится с ван Эйтванк

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Павлюченкова поднялась на 12-е место в Чемпионской гонке WTA Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-й на 12-ю строчку в Чемпионской гонке WTA, сообщает официальный сайт организации.

Касаткина поднялась на 29-е место в рейтинге WTA На официальном сайте WTA опубликовали обновленный рейтинг.

Триумф Касаткиной и Павлюченковой, рекорды Уэстбрука и Овечкина, финиш «регулярки» в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.

Павлюченкова обыграла Кербер и стала победительницей турнира в Монтеррее Финальный матч турнира WTA в Монтеррее (Мексика) между немкой Анжелик Кербер и россиянкой Анастасией Павлюченковой завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 2:6, 6:1 в пользу Павлюченковой.

Павлюченкова обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Монтеррее Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Монтеррее (Мексика) обыграла француженку Каролин Гарсию.

Анастасия Павлюченкова: Даже когда устала в середине матча, сохраняла спокойствие 16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Тимеей Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.

Павлюченкова победила Бабош и вышла в полуфинал в Монтеррее 16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова выиграла у Тимеи Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в ¼ финала турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.

Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTA Россиянка Елена Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTA, сообщает пресс-служба организации.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика).

Веснина уступила венгерке Столлар на турнире в Чарльстоне Российская теннисистка Елена Веснина уступила венгерке Фанни Столлар во втором круге турнира в Чарльстоне.