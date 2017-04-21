Веснина в первом матче плей-офф Кубка Федерации встретится с ван Эйтванк
В Москве состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы
Кубка Федерации между сборными России и Бельгии, сообщает RT на русском.
22 апреля Елена Веснина сыграет с Элисон ван Эйтванк, а
Анастасия Павлюченкова с Элизе Мертенс.
На следующий день теннисистки поменяются соперницами, а также пройдет
парная встреча между сборными.
Россиянки Анна Блинкова и Дарья Касаткина сыграют с
бельгийками Ан-Софи Местах и Мариной Заневской.
Встречи пройдут на спортивной арене «Лужники» в Москве.
Победитель получит право выступать в Мировой группе Кубка Федерации в следующем
сезоне.
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