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Веснина в первом матче плей-офф Кубка Федерации встретится с ван Эйтванк

Источник:  RT на русскомКомментарии

В Москве состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными России и Бельгии, сообщает RT на русском.

22 апреля Елена Веснина сыграет с Элисон ван Эйтванк, а Анастасия Павлюченкова с Элизе Мертенс.

На следующий день теннисистки поменяются соперницами, а также пройдет парная встреча между сборными.

Россиянки Анна Блинкова и Дарья Касаткина сыграют с бельгийками Ан-Софи Местах и Мариной Заневской.

Встречи пройдут на спортивной арене «Лужники» в Москве. Победитель получит право выступать в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне.

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