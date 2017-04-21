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Вип-ложи на стадионе «Санкт-Петербург» будут перестроены по инициативе «Газпрома»

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Топ-менеджмент «Газпрома» остался недоволен качеством лож для почетных гостей на стадионе «Санкт-Петербург», который примет матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

По информации «Фонтанки», в связи с этим 36 вип-лож, а также президентская ложа, сектор А и зона для футбольных команд будут перестроены. Как сообщает издание, на перестройку деньги выделит «Газпром», а за выполнение работ возьмется генподрядчик строительства стадиона «Метрострой».

Напомним, 22 апреля на арене состоится первый официальный матч, в котором «Зенит» встретится с «Уралом». Игра начнется в 14:00. До старта Кубка конфедераций сине-бело-голубые проведут на этом стадионе еще два матча: против «Терека» (7 мая) и «Краснодара» (17 мая). 13 апреля арена получила сертификацию на проведение матчей под эгидой РФС.

Летом на стадионе пройдут четыре встречи Кубка конфедераций: Россия - Новая Зеландия (17 июня), Камерун - Австралия (22 июня), Новая Зеландия - Португалия (24 июня) и финал турнира (2 июля). В 2018 году арена примет семь матчей чемпионата мира. 

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