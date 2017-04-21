«Анадолу Эфес» сравнял счет в серии 1/4 финала Евролиги, обыграв «Олимпиакос»
Во втором матче 1/4 финала
Евролиги «Олимпиакос» уступил «Андолу Эфес» со счетом 71:73 (22:23, 22:14,
10:14, 17:22).
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев
площадки Вассилис Спанулис, в его активе
20 очков.
В серии до трех побед «Анадолу Эфес» сравнял счет — 1:1.
Третий матч противостояния состоится 26 апреля в Стамбуле.
Евролига
1/4 финала
Второй матч
Матч
Олимпиакос - Анадолу Эфес - 71:73
Место и дата
21 апреля 21:00, Стадион Мира и Дружбы, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически