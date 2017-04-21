Олимпийская сборная России проиграла первый матч швейцарцам на Еврочеллендже

Олимпийская сборная России потерпела поражение от команды Швейцарии со счетом 1:2 в матче Еврочелленджа, который прошел во Фрибуре.

Россияне вышли вперед на шестой минуте после гола Антона Бурдасова. В начале второго периода российская сборная осталась без Богдана Киселевича, который получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры за удар клюшкой. На 34-й минуте Венсан Праплан сравнял счет, а за шесть минут до конца третьего периода он оформил дубль и принес победу сборной Швейцарии. Нападающий «Клотена» забросил обе шайбы при игре в большинстве.

22 апреля команды проведут повторный матч в рамках Еврочелленджа. Игра состоится в Биле и начнется в 18:45.

Напомним, ранее подопечные Олега Браташа провели два матча против сборной Франции в Челябинске. В первой игре победу одержали французы (1:0 ОТ), а в повторной встрече российские хоккеисты разгромили соперника со счетом 6:0.

Швейцария – Олимпийская сборная России – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 - Бурдасов (Светлаков), 5:26 ГБ

1:1 - Праплан (Холленштайн), 33:50 ГБ

2:1 - Праплан (Роми, Холленштайн), 54:12 ГБ

Вратари: Флюэлер - Сорокин

Штраф: 8 - 33