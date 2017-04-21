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«Хоффенхайм» на третьей добавленной минуте вырвал ничью в матче с «Кельном»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Кельн» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Счет в матче на 58-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Леонардо Битенкур. На третьей добавленной к основному времени минуте полузащитник сине-белых Керем Демирбей сравнял счет, забив с передачи Никласа Зюле.

«Хоффенхайм» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Кельн» расположился на шестой строчке, имея в активе 41 балл.

В следующем туре подопечные Петера Штенгера 29 апреля на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», а команда из Зинсхайма на следующий день примет «Айнтрахт».

Чемпионат Германии
30-й тур

Матч

Кёльн - Хоффенхайм - 1:1 (0:0)

Голы

Биттенкур 58 (1:0). Демирбай 90 (1:1).

Состав

Кёльн: Хорн, Хайнц (Суботич, 52), Соренсен, Клюнтер, Хектор, Леманн, Йоич, Рауш (Хёгер, 81), Биттенкур (Озкан, 68), Осако, Модесте

Хоффенхайм: Бауманн, Тольян (Рупп, 72), Бичакчич, Зюле, Руди, Демирбай, Фогт, Цубер, Вагнер, Крамарич (Амири, 57), Шалаи (Ют, 61)

Предупреждения:

Хайнц, 21; Осако, 90 - нет

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

21 апреля 21:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция

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