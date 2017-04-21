«Хоффенхайм» на третьей добавленной минуте вырвал ничью в матче с «Кельном»

В матче 30-го тура чемпионата Германии «Кельн» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Счет в матче на 58-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Леонардо Битенкур. На третьей добавленной к основному времени минуте полузащитник сине-белых Керем Демирбей сравнял счет, забив с передачи Никласа Зюле.



«Хоффенхайм» с 55 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Кельн» расположился на шестой строчке, имея в активе 41 балл.

В следующем туре подопечные Петера Штенгера 29 апреля на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», а команда из Зинсхайма на следующий день примет «Айнтрахт».

Чемпионат Германии

30-й тур