«Хоффенхайм» на третьей добавленной минуте вырвал ничью в матче с «Кельном»
В матче 30-го тура чемпионата Германии «Кельн» на домашнем стадионе сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
Счет в матче на 58-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Леонардо
Битенкур. На третьей добавленной к основному времени минуте полузащитник сине-белых Керем Демирбей сравнял счет, забив с передачи Никласа Зюле.
«Хоффенхайм» с 55 очками занимает третье место в турнирной
таблице, а «Кельн» расположился на шестой строчке, имея в активе 41 балл.
В следующем туре подопечные Петера Штенгера 29 апреля на
выезде сыграют с дортмундской «Боруссией», а команда из Зинсхайма на следующий
день примет «Айнтрахт».
Чемпионат Германии
30-й тур
Матч
Кёльн - Хоффенхайм - 1:1 (0:0)
Голы
Биттенкур 58 (1:0). Демирбай 90 (1:1).
Состав
Кёльн: Хорн, Хайнц (Суботич, 52), Соренсен, Клюнтер, Хектор, Леманн, Йоич, Рауш (Хёгер, 81), Биттенкур (Озкан, 68), Осако, Модесте
Хоффенхайм: Бауманн, Тольян (Рупп, 72), Бичакчич, Зюле, Руди, Демирбай, Фогт, Цубер, Вагнер, Крамарич (Амири, 57), Шалаи (Ют, 61)
Предупреждения:
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
21 апреля 21:30, Рейн Энерги, Онлайн-трансляция