Рене Фазель: Изменения позиции НХЛ в вопросе участия в ОИ стоит ожидать после окончания Кубка Стэнли
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил
надежду, что ситуация с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года
может разрешиться после Кубка Стэнли.
«Новостей пока нет, мы находимся в диалоге с профсоюзом
игроков НХЛ. Как я раньше говорил, у нас двери всегда открыты для игроков НХЛ,
мы готовы ждать. Думаю, что чего-то стоит ожидать после окончания плей-офф
НХЛ», - сказал Фазель ТАСС.
Напомним, 22 марта Национальная хоккейная лига официально
объявила о том, что она не будет делать паузу в регулярном чемпионате-2017/18
ради Олимпийских игр в Пхенчхане.
Тем не менее, ряд известных игроков (в частности, Александр
Овечкин и Евгений Малкин) заявили о своем намерении сыграть в Корее, несмотря
на позицию лиги.
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