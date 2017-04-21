Рене Фазель: Изменения позиции НХЛ в вопросе участия в ОИ стоит ожидать после окончания Кубка Стэнли

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил надежду, что ситуация с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года может разрешиться после Кубка Стэнли.

«Новостей пока нет, мы находимся в диалоге с профсоюзом игроков НХЛ. Как я раньше говорил, у нас двери всегда открыты для игроков НХЛ, мы готовы ждать. Думаю, что чего-то стоит ожидать после окончания плей-офф НХЛ», - сказал Фазель ТАСС.

Напомним, 22 марта Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что она не будет делать паузу в регулярном чемпионате-2017/18 ради Олимпийских игр в Пхенчхане.

Тем не менее, ряд известных игроков (в частности, Александр Овечкин и Евгений Малкин) заявили о своем намерении сыграть в Корее, несмотря на позицию лиги.