«Ювентус» объявил о покупке полузащитника «Бока Хуниорс»
Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бентанкур стал игроком «Ювентуса»,
сообщает официальный сайт «старой сеньоры».
19-летний уругваец подписал контракт с «Ювентусом», рассчитанный на пять лет, начиная с 1 июля 2017 года.
UFFICIALE: Rodrigo #Bentancur è bianconero! https://t.co/J7o1g4Ixlu pic.twitter.com/ym5y4HshDW— JuventusFC (@juventusfc) 21 апреля 2017 г.
За полузащитника клуб из Турина заплатит 9,5 миллионов евро,
которые будут выплаченные аргентинской команде в течение двух лет.
Бентанкур принял участие в 46 матчах «Бока-Хуниорс», забил
один мяч и отдал две результативные передачи.
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