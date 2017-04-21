«Ювентус» объявил о покупке полузащитника «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бентанкур стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт «старой сеньоры».

19-летний уругваец подписал контракт с «Ювентусом», рассчитанный на пять лет, начиная с 1 июля 2017 года.

За полузащитника клуб из Турина заплатит 9,5 миллионов евро, которые будут выплаченные аргентинской команде в течение двух лет.

Бентанкур принял участие в 46 матчах «Бока-Хуниорс», забил один мяч и отдал две результативные передачи.