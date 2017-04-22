Дубль Гансо принес победу «Севилье» в матче с «Гранадой»
В матче 33-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Гранаду»
со счетом 2:0.
В составе победителей дубль оформил Пауло Энрике Гансо.
«Севилья» с 65-ю очками занимает четвертое место в турнирной
таблице, а «Гранада» расположилась на 19-й строчке, имея в активе 20 баллов.
В следующем туре подопечные Хорхе Сампаоли 27 апреля примут «Сельту»,
а клуб из Гранады двумя днями ранее сыграет с «Малагой».
Чемпионат Испании
33-й тур
Матч
Голы
Гансо 4 (1:0). Гансо 47 (2:0).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Мариано, Пареха (Меркадо, 83), Эскудеро, Корреа, Гансо (Васкес, 81), Иборра, Н'Зонзи, Сарабиа, Йоветич (Бен Йеддер, 81)
Гранада: Очоа, Ломбан, Везу, Сонье (M. Hongla, 5), Силва Г. (Куэнка, 22), Эрнандес (Сампер, 72), Перейра, Карсела-Гонсалес, Крхин, Агбо, Понсе
Предупреждения:
Корреа, 64 - Перейра, 32; Сампер, 84
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
21 апреля 22:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция