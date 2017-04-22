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Дубль Гансо принес победу «Севилье» в матче с «Гранадой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Гранаду» со счетом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Пауло Энрике Гансо.

«Севилья» с 65-ю очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Гранада» расположилась на 19-й строчке, имея в активе 20 баллов.

В следующем туре подопечные Хорхе Сампаоли 27 апреля примут «Сельту», а клуб из Гранады двумя днями ранее сыграет с «Малагой».

Чемпионат Испании
33-й тур

Матч

Севилья - Гранада - 2:0 (1:0)

Голы

Гансо 4 (1:0). Гансо 47 (2:0).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Ленгле, Мариано, Пареха (Меркадо, 83), Эскудеро, Корреа, Гансо (Васкес, 81), Иборра, Н'Зонзи, Сарабиа, Йоветич (Бен Йеддер, 81)

Гранада: Очоа, Ломбан, Везу, Сонье (M. Hongla, 5), Силва Г. (Куэнка, 22), Эрнандес (Сампер, 72), Перейра, Карсела-Гонсалес, Крхин, Агбо, Понсе

Предупреждения:

Корреа, 64 - Перейра, 32; Сампер, 84

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

21 апреля 22:00, Рамон Санчес-Писхуан, Онлайн-трансляция

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