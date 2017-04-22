«Дарушафака» обыграла на выезде «Реал» во втором матче 1/4 финала Евролиги
Во втором матче 1/4 финала
Евролиги «Дарушафака» обыграла «Реал» со счетом 84:80 (22:19, 22:19, 22:30,
18:22).
Самым результативным стал игрок
мадридцев Серхио Льюль, в его активе 22 очка.
В серии до трех побед «Дарушафака»
сравняла счет – 1:1. Третий матч противостояния состоится 26 апреля в Стамбуле.
Евролига
1/4 финала
Второй матч
Матч
Реал - Дарушафака - 80:84
Место и дата
21 апреля 22:00, ВиЗинк Центр, Онлайн-трансляция
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