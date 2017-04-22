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«Дарушафака» обыграла на выезде «Реал» во втором матче 1/4 финала Евролиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во втором матче 1/4 финала Евролиги «Дарушафака» обыграла «Реал» со счетом 84:80 (22:19, 22:19, 22:30, 18:22).

Самым результативным стал игрок мадридцев Серхио Льюль, в его активе 22 очка.

В серии до трех побед «Дарушафака» сравняла счет – 1:1. Третий матч противостояния состоится 26 апреля в Стамбуле.

Евролига
1/4 финала
Второй матч

Матч

Реал - Дарушафака - 80:84

Место и дата

21 апреля 22:00, ВиЗинк Центр, Онлайн-трансляция

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