Александр Бубнов: Команде Моуриньо действительно не хватает уверенности
Футбольный эксперт Александр
Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы, по итогам
которой «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой».
«В паре «МЮ» – «Сельта» лидер
очевиден, причем команда Моуринью является еще и фаворитом всего розыгрыша.
Хотя я согласен, что фаворит должен побеждать с большим запасом. Команде
Моуриньо действительно не хватает уверенности, но ведь коллектив по-прежнему
находится в стадии становления.
Если в финал выйдут «МЮ» и «Лион», то этот будет очень хорошая вывеска, которая, на мой взгляд, будет соответствовать минимум четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru
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