Александр Бубнов: Команде Моуриньо действительно не хватает уверенности

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы, по итогам которой «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сельтой».

«В паре «МЮ» – «Сельта» лидер очевиден, причем команда Моуринью является еще и фаворитом всего розыгрыша. Хотя я согласен, что фаворит должен побеждать с большим запасом. Команде Моуриньо действительно не хватает уверенности, но ведь коллектив по-прежнему находится в стадии становления.

Если в финал выйдут «МЮ» и «Лион», то этот будет очень хорошая вывеска, которая, на мой взгляд, будет соответствовать минимум четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru