Алексей Лунин: Боясь упустить преимущество, футболисты начали играть с оглядкой на ворота

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0) в первенстве молодежных команд.

- Дончане демонстрируют силовой футбол, часто используют длинные передачи. Они пытались навязать нам свою игру. Наша задача заключалась в том, чтобы этого не допустить. Нужно было играть в более быстрый, техничный футбол. Ребята выполняли тренерскую установку до того момента, как забили гол. А когда повели в счете, занервничали, стали осторожничать. Это связано еще с тем, что в перерыве узнали: наш конкурент ЦСКА потерял очки в матче с «Уфой». Боясь упустить свое преимущество во втором тайме, футболисты начали играть с оглядкой на ворота. Хотя мы постоянно требовали, чтобы они шли вперед и создавали моменты.

- Дождливая погода повлияла на качество игры?

- Да, она внесла коррективы. Поле было скользким. Нам требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к игре на мокром газоне. Но спартаковцы хорошо оснащены технически, поэтому адаптировались к условиям в Батайске довольно быстро.