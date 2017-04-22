Алексей Лунин: Боясь упустить преимущество, футболисты начали играть с оглядкой на ворота
Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин подвел
итоги матча с «Ростовом» (1:0) в первенстве молодежных команд.
- Дончане демонстрируют силовой футбол, часто используют
длинные передачи. Они пытались навязать нам свою игру. Наша задача заключалась
в том, чтобы этого не допустить. Нужно было играть в более быстрый, техничный
футбол. Ребята выполняли тренерскую установку до того момента, как забили гол.
А когда повели в счете, занервничали, стали осторожничать. Это связано еще с
тем, что в перерыве узнали: наш конкурент ЦСКА потерял очки в матче с «Уфой».
Боясь упустить свое преимущество во втором тайме, футболисты начали играть с
оглядкой на ворота. Хотя мы постоянно требовали, чтобы они шли вперед и
создавали моменты.
- Дождливая погода
повлияла на качество игры?
- Да, она внесла коррективы. Поле было скользким. Нам требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к игре на мокром газоне. Но спартаковцы хорошо оснащены технически, поэтому адаптировались к условиям в Батайске довольно быстро.
Матч
Ростов (мол) - Спартак (мол) - 0:1 (0:0)
Голы
Руденко 55 (0:1).
Место и дата
21 апреля 14:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция