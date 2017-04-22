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Алексей Лунин: Боясь упустить преимущество, футболисты начали играть с оглядкой на ворота

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «молодежки» «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча с «Ростовом» (1:0) в первенстве молодежных команд.

- Дончане демонстрируют силовой футбол, часто используют длинные передачи. Они пытались навязать нам свою игру. Наша задача заключалась в том, чтобы этого не допустить. Нужно было играть в более быстрый, техничный футбол. Ребята выполняли тренерскую установку до того момента, как забили гол. А когда повели в счете, занервничали, стали осторожничать. Это связано еще с тем, что в перерыве узнали: наш конкурент ЦСКА потерял очки в матче с «Уфой». Боясь упустить свое преимущество во втором тайме, футболисты начали играть с оглядкой на ворота. Хотя мы постоянно требовали, чтобы они шли вперед и создавали моменты.

-  Дождливая погода повлияла на качество игры?
Да, она внесла коррективы. Поле было скользким. Нам требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к игре на мокром газоне. Но спартаковцы хорошо оснащены технически, поэтому адаптировались к условиям в Батайске довольно быстро.

Матч

Ростов (мол) - Спартак (мол) - 0:1 (0:0)

Голы

Руденко 55 (0:1).

Место и дата

21 апреля 14:00, СДЮСШОР-9, Онлайн-трансляция

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