Карло Анчелотти: Мы должны как можно быстрее оформить чемпионство

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура против «Майнца».

«Мы должны победить. Мы должны показать свои качества. При поддержке наших болельщиков нам это удастся. Мы должны как можно быстрее оформить чемпионство. Сейчас мы находимся в хорошем положении, у нас хороший отрыв», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Майнц» состоится сегодня, 22 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.