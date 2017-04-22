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Карло Анчелотти: Мы должны как можно быстрее оформить чемпионство

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура против «Майнца».

«Мы должны победить. Мы должны показать свои качества. При поддержке наших болельщиков нам это удастся. Мы должны как можно быстрее оформить чемпионство. Сейчас мы находимся в хорошем положении, у нас хороший отрыв», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Матч «Бавария» - «Майнц» состоится сегодня, 22 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

Матч

Бавария - Майнц

Место и дата

22 апреля 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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