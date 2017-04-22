Макс Ферстаппен: Сочи Автодром – интересная трасса
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился
ожиданиями от Гран-при России.
«Это интересная трасса.
Несмотря на то, что здесь много длинных прямых, «Ред Булл» и «Торо Россо» неплохо
выступали здесь в предыдущие годы. Автодром расположен в самом сердце
Олимпийского парка, что создает особенную атмосферу.
Повороты тут в основном под 90
градусов, что является редким явлением. Трасса пологая: тут нет больших
перепадов высот, но присутствуют сложные точки торможения.
В прошлом году я побывал в
центре Сочи и нашел хороший ресторан, в который обязательно вернусь в 2017-м.
Пусть название заведения пока остается в секрете», - Ферстаппена Autosport.
Гран-при России пройдет в Сочи
с 28 по 30 апреля.
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