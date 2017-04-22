Макс Ферстаппен: Сочи Автодром – интересная трасса

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при России.

«Это интересная трасса. Несмотря на то, что здесь много длинных прямых, «Ред Булл» и «Торо Россо» неплохо выступали здесь в предыдущие годы. Автодром расположен в самом сердце Олимпийского парка, что создает особенную атмосферу.

Повороты тут в основном под 90 градусов, что является редким явлением. Трасса пологая: тут нет больших перепадов высот, но присутствуют сложные точки торможения.

В прошлом году я побывал в центре Сочи и нашел хороший ресторан, в который обязательно вернусь в 2017-м. Пусть название заведения пока остается в секрете», - Ферстаппена Autosport.

Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.