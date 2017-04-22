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Рэпер Тимати создал компанию Black Star Gaming для организации турниров и формирования киберспортивной лиги

Источник:  Агентство городских новостей «Москва»Комментарии

Группа компаний Black Star известного музыкального исполнителя Тимати запустила проект Black Star Gaming для организации турниров и формирования собственной профессиональной лиги по киберспортивным дисциплинам.

«Основным родом деятельности компании Black Star Gaming станет проведение и организация регулярных турниров и формирование собственной любительской, а в дальнейшем и профессиональной лиги по основным киберспортивным дисциплинам (League of Legends, DOTA 2, World of Tanks, Counter-Strike, FiFA и другие). Матчи, проходящие внутри лиги, станут регулярными, и как уже в привычных спортивных соревнованиях будут собирать вокруг себя зрительскую аудиторию и формировать сообщество болельщиков команд. Команды, играющие в лиге, будут развивать навыки в своей дисциплине, а также повышать личностные характеристики под руководством тренерского персонала, профессиональных игроков и команды Black Star Gaming», — сообщил совладелец компании Black Star Gaming Павел Баженов.

«В дальнейшем планируется создавать профильные школы и лагеря для любителей киберспорта и околоигровой аудитории (стриммеры, кастеры, косплееры и другие) для формирования понимания выбранного увлечения и увеличения интереса к ней, с привлечением звезд этой индустрии. В целом, силы компании Black Star Gaming, как и компании Black Star, направлены на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, в частности, смены образа школьника-геймера, сидящего на шее у родителей на любителя киберспорта, который подходит со всей серьезностью как к внутриигровым тренировкам, так и к физическим тренировкам, правильному питанию и способному заработать себе на первое авто», — отметил Баженов.

Он также уточнил, что для развития направления и взаимодействия с околоигровой аудиторией компания Balck Star Gaming создаст платформу на популярных игровых видеоплощадках с лучшими условиями для стримеров, летсплееров и игровых блогеров.

Напомним, что ранее СМИ сообщали о планах Black Star создать в Москве футбольный клуб. 

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