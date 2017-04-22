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НХЛ. Кубок Стэнли. «Вашингтон» - «Торонто», «Оттава» - «Бостон». Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Восточная конференция 

Матч

Вашингтон - Торонто - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0)

2-й период

Голы:

Оши (Бэкстрём, Шаттенкирк), 18:15 (1:0 - бол.). Мэттьюз (Нюландер, Хаймэн), 26:00 (1:1).

Место и дата

22 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

 Счет в серии - 2-2

Матч

Оттава - Бостон - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Стоун (Брассар, Хоффман), 11:19 (1:0).

Место и дата

22 апреля 02:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

 Счет в серии - 3-1

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