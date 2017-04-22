Сергей Ребров: Два удара по воротам за матч – это очень плохая статистика

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Шахтера» в чемпионате Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

— Прежде всего, хотел бы сказать слова благодарности в адрес болельщиков, которые сегодня пришли на стадион поддержать нашу команду и показали, что футбол в нашей стране все-таки небезразличен людям.

Что же касается самого матча, то, думаю, мы сегодня показали достойную игру. Впрочем, как и «Шахтер». К сожалению, проиграли. Но у меня не было претензий к футболистам нашей команды по отдаче, по желанию. То, что во втором тайме мы владели преимуществом, показывает, что мы находимся на правильном пути. Проиграли сильной, достойной команде. Я расстроен, как и вся команда, но, повторюсь, к моим игрокам никаких претензий по отдаче нет.

— Чем объясните столь малое количество ударов, нанесенных «Динамо» по воротам «Шахтера» — всего два?

— Я пока не смотрел статистику матча, но, в любом случае, надо учитывать то, что мы сегодня противостояли сильной команде. Мы отрабатываем удары, стремимся их наносить в каждом матче, отрабатываем работу в штрафной площадке. Но соперник сегодня не позволил нанести больше ударов, чем нам это удалось. Но я с вами полностью согласен: два удара по воротам за матч — это очень плохая статистика, - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».