Сергей Ребров: Два удара по воротам за матч – это очень плохая статистика
Главный тренер киевского «Динамо»
Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Шахтера» в чемпионате
Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
— Прежде
всего, хотел бы сказать слова благодарности в адрес болельщиков,
которые сегодня пришли на стадион поддержать нашу команду и показали,
что футбол в нашей стране все-таки небезразличен людям.
Что же
касается самого матча, то, думаю, мы сегодня показали достойную игру.
Впрочем, как и «Шахтер». К сожалению, проиграли. Но у меня
не было претензий к футболистам нашей команды по отдаче,
по желанию. То, что во втором тайме мы владели преимуществом,
показывает, что мы находимся на правильном пути. Проиграли сильной,
достойной команде. Я расстроен, как и вся команда, но, повторюсь,
к моим игрокам никаких претензий по отдаче нет.
— Чем
объясните столь малое количество ударов, нанесенных «Динамо» по воротам
«Шахтера» — всего два?
— Я пока не смотрел статистику матча, но, в любом случае, надо учитывать то, что мы сегодня противостояли сильной команде. Мы отрабатываем удары, стремимся их наносить в каждом матче, отрабатываем работу в штрафной площадке. Но соперник сегодня не позволил нанести больше ударов, чем нам это удалось. Но я с вами полностью согласен: два удара по воротам за матч — это очень плохая статистика, - цитирует Реброва «Динамо Киев от Шурика».
Матч
Голы
Феррейра 13 (0:1).
Состав
Динамо К: Коваль, Антуньеш, Пантич, Кадар (Очигава, 83), Вида, Шепелев, Гармаш (Цыганков, 68), Сидорчук (Рыбалка, 68), Морозюк, Ярмоленко, Беседин
Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Кучер, Ракицкий, Бернард, Марлос, Коваленко (Малышев, 81), Степаненко, Тайсон (Дентиньо, 89), Феррейра (Кривцов, 90)
Предупреждения:
Морозюк, 50; Сидорчук, 54; Гармаш, 56 - Марлос, 74; Феррейра, 90
Место и дата
21 апреля 20:00, НСК Олимпийский, Онлайн-трансляция